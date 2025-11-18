Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17:06 18.11.2025
 
Госдума сохранила действующие тарифы на страхование от травматизма

Госдума приняла закон о сохранении до 2029 года тарифов на страхование от травматизма

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о сохранении на 2026-2028 годы действующих тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Документ сохраняет на ближайшие три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска.
При этом в целях стимулирования работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по этому виду страхования.
Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп.
Общая сумма затрат на выполнение обязательств, предусмотренных законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", в 2026 году составит 196,39 миллиарда рублей, в 2027 году – 206,16 миллиарда, в 2028 году – 215,47 миллиарда рублей.
При этом поступление страховых взносов (с учетом недоимки, включая пени и штрафы) в эти три года планируется на уровне 318,54 миллиарда, 344,39 миллиарда и 370,58 миллиарда рублей соответственно.
Этих сумм, согласно пояснительной записке, достаточно для обеспечения в полном объеме выплат по страхованию и финансирования других расходов Соцфонда России, предусмотренных законодательством.
Путин утвердил увеличение тарифа на услуги АИС страхования
Вчера, 15:03
 
