Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России - 18.11.2025, ПРАЙМ
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России
2025-11-18T00:45+0300
2025-11-18T01:17+0300
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США Дональда Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу. "Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов", - написал Грэм* в соцсети Х. Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения. Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
00:45 18.11.2025 (обновлено: 01:17 18.11.2025)
 
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России

Сенатор Грэм пообещал движение в вопросе санкций против России

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США Дональда Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу.
"Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов", - написал Грэм* в соцсети Х.
Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения.
Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
