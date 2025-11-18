https://1prime.ru/20251118/grem-864628184.html
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России - 18.11.2025
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США... | 18.11.2025
2025-11-18T00:45+0300
2025-11-18T00:45+0300
2025-11-18T01:17+0300
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США Дональда Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу. "Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов", - написал Грэм* в соцсети Х. Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения. Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России
Сенатор Грэм пообещал движение в вопросе санкций против России
