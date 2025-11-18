https://1prime.ru/20251118/grem-864628184.html

Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России

Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России - 18.11.2025, ПРАЙМ

Сенатор Грэм* пообещал движение в вопросе проекта о санкциях против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T00:45+0300

2025-11-18T00:45+0300

2025-11-18T01:17+0300

экономика

общество

рф

сша

москва

дональд трамп

линдси грэм

мид китая

мид кнр

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864628184.jpg?1763417868

ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пообещал движение в вопросе законопроекта о полномочиях президента США Дональда Трампа по принятию санкций после того, как американский лидер заявил, что одобряет инициативу. "Я очень доволен тем, что с благословения президента Трампа конгресс продвинется с подавляющей двухпартийной поддержкой законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов", - написал Грэм* в соцсети Х. Ранее Трамп заявил, что его устраивает инициатива законодателей, а все сотрудничающие с РФ страны должны попасть под ограничения. Кремль заявил, что Москва отнеслась бы к такому развитию событий негативно. МИД КНР также выступил против односторонних рестрикций.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

рф

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, сша, москва, дональд трамп, линдси грэм, мид китая, мид кнр, мид