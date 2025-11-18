https://1prime.ru/20251118/import-864633271.html

Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%

2025-11-18T07:17+0300

бизнес

россия

экономика

япония

рф

южная корея

toyota

honda

toyota camry

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре 2025 года вырос на 55% в годовом выражении и на 24% по сравнению с предыдущим месяцем - до 59,9 тысячи машин, таким образом установив рекорд за последние более чем 25 лет, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В середине осени в Россию было ввезено рекордное количество подержанных машин за всю историю наблюдения за импортом, то есть за последние более чем 25 лет. Так, объем их ввоза в октябре 2025 составил 59,9 тысячи единиц", - говорится в сообщении. "Так, импорт подержанных легковых автомобилей в октябре вырос на 55% по отношению к уровню годичной давности и на 24% к сентябрьскому результату", - уточнили в "Автостате". Там рассказали, что самой популярной маркой автомобилей с пробегом, ввозимой на территорию России в октябре, стала японская Toyota, а лидером среди моделей стала Honda Freed. Япония остается лидером среди стран-импортером подержанных легковушек в РФ, а ее доля в импорте в октябре составила 35,3%. Второе место заняла Южная Корея (23%), а третье - Китай (17,6%). В пятерку лидеров также вошли Грузия (10,2%) и Белоруссия (6,1%).

2025

