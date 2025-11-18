Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55% - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/import-864633271.html
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55% - 18.11.2025, ПРАЙМ
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре 2025 года вырос на 55% в годовом выражении и на 24% по сравнению с предыдущим месяцем - до 59,9 тысячи машин,... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T07:17+0300
2025-11-18T07:17+0300
бизнес
россия
экономика
япония
рф
южная корея
toyota
honda
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864633271.jpg?1763439448
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре 2025 года вырос на 55% в годовом выражении и на 24% по сравнению с предыдущим месяцем - до 59,9 тысячи машин, таким образом установив рекорд за последние более чем 25 лет, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В середине осени в Россию было ввезено рекордное количество подержанных машин за всю историю наблюдения за импортом, то есть за последние более чем 25 лет. Так, объем их ввоза в октябре 2025 составил 59,9 тысячи единиц", - говорится в сообщении. "Так, импорт подержанных легковых автомобилей в октябре вырос на 55% по отношению к уровню годичной давности и на 24% к сентябрьскому результату", - уточнили в "Автостате". Там рассказали, что самой популярной маркой автомобилей с пробегом, ввозимой на территорию России в октябре, стала японская Toyota, а лидером среди моделей стала Honda Freed. Япония остается лидером среди стран-импортером подержанных легковушек в РФ, а ее доля в импорте в октябре составила 35,3%. Второе место заняла Южная Корея (23%), а третье - Китай (17,6%). В пятерку лидеров также вошли Грузия (10,2%) и Белоруссия (6,1%).
япония
рф
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, япония, рф, южная корея, toyota, honda, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ЯПОНИЯ, РФ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Toyota, Honda, Toyota Camry
07:17 18.11.2025
 
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%

«Автостат»: импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре вырос на 55%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Импорт автомобилей с пробегом в Россию в октябре 2025 года вырос на 55% в годовом выражении и на 24% по сравнению с предыдущим месяцем - до 59,9 тысячи машин, таким образом установив рекорд за последние более чем 25 лет, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В середине осени в Россию было ввезено рекордное количество подержанных машин за всю историю наблюдения за импортом, то есть за последние более чем 25 лет. Так, объем их ввоза в октябре 2025 составил 59,9 тысячи единиц", - говорится в сообщении.
"Так, импорт подержанных легковых автомобилей в октябре вырос на 55% по отношению к уровню годичной давности и на 24% к сентябрьскому результату", - уточнили в "Автостате".
Там рассказали, что самой популярной маркой автомобилей с пробегом, ввозимой на территорию России в октябре, стала японская Toyota, а лидером среди моделей стала Honda Freed.
Япония остается лидером среди стран-импортером подержанных легковушек в РФ, а ее доля в импорте в октябре составила 35,3%. Второе место заняла Южная Корея (23%), а третье - Китай (17,6%). В пятерку лидеров также вошли Грузия (10,2%) и Белоруссия (6,1%).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЯПОНИЯРФЮЖНАЯ КОРЕЯToyotaHondaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала