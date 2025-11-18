https://1prime.ru/20251118/indiya-864677672.html

Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. "Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", - написал Моди в соцсети X. Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.

