https://1prime.ru/20251118/indiya-864677672.html
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере - 18.11.2025, ПРАЙМ
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T23:56+0300
2025-11-18T23:56+0300
2025-11-18T23:56+0300
россия
индия
николай патрушев
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861572860_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_f927c1d77d6be40b8fb8fcd7a40963b2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. "Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", - написал Моди в соцсети X. Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.
https://1prime.ru/20251118/mongoliya-864665592.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861572860_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2d9a891b738ceb0cf605b145a5f1843e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, николай патрушев, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Николай Патрушев, Нарендра Моди
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере
Премьер-министр Индии Моди заявил, что обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере