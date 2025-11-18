Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере - 18.11.2025, ПРАЙМ
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере - 18.11.2025, ПРАЙМ
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. | 18.11.2025, ПРАЙМ
россия
индия
николай патрушев
нарендра моди
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере. "Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", - написал Моди в соцсети X. Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.
индия
россия, индия, николай патрушев, нарендра моди
РОССИЯ, ИНДИЯ, Николай Патрушев, Нарендра Моди
23:56 18.11.2025
 
Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере

Премьер-министр Индии Моди заявил, что обсудил с Патрушевым сотрудничество в морской сфере

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере.
"Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", - написал Моди в соцсети X.
Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом.
РОССИЯИНДИЯНиколай ПатрушевНарендра Моди
 
 
