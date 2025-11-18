https://1prime.ru/20251118/inoagenty-864658090.html
ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Законопроект устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более. В частности, таким организациям запрещается применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
