ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов - 18.11.2025
ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов
ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов - 18.11.2025, ПРАЙМ
ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T15:53+0300
2025-11-18T15:53+0300
экономика
финансы
госдума
россия
иноагенты
налоги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Законопроект устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%. При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более. В частности, таким организациям запрещается применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
финансы, госдума, россия, иноагенты, налоги
Экономика, Финансы, Госдума, РОССИЯ, иноагенты, налоги
15:53 18.11.2025
 
ГД приняла во втором чтении закон о налоговых условиях для иноагентов

ГД приняла во II чтении проект об ужесточении налоговых условий для иноагентов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.
Законопроект устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.
При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.
Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.
В частности, таким организациям запрещается применять пониженные ставки налога на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).
 
ЭкономикаФинансыГосдумаРОССИЯиноагентыналоги
 
 
