Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink

Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink - 18.11.2025, ПРАЙМ

Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink

2025-11-18T23:36+0300

2025-11-18T23:36+0300

2025-11-18T23:36+0300

бизнес

технологии

дубай

emirates

starlink

ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. Дубайские авиакомпании Emirates и flydubai оснастят все свои самолеты бесплатным интернетом от принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сети Starlink, сообщается в пресс-релизах обеих авиакомпаний. "Внедрение технологии Starlink на 332 воздушных судах объединенного парка Emirates и flydubai подтверждает нашу приверженность исключительному качеству обслуживания пассажиров", - написал в соцсети Х президент Управления гражданской авиации Дубая, председатель правления Emirates Group шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум. Интернет от Starlink будет использоваться как для работы бортовых систем развлечения, так и на персональных устройствах пассажиров. Отмечается, что wi-fi будет бесплатным для всех классов обслуживания и не будет требовать регистрации в клубах лояльности авиакомпаний. Авиакомпания Emirates планирует завершить оснащение всего парка своих самолетов антеннами для приема сигнала Starlink к середине 2027 года. Первый лайнер авиакомпании Boeing 777-300ER, оснащенный интернетом от Starlink, был представлен на проходящем в Дубае с 17 по 21 ноября Dubai Airshow. В свою очередь, flydubai планирует оснастить "большинство" своих самолетов интернетом от Starlink в течение 2026 года, отмечается в пресс-релизе компании.

