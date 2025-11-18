Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink - 18.11.2025
Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink
2025-11-18T23:36+0300
ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. Дубайские авиакомпании Emirates и flydubai оснастят все свои самолеты бесплатным интернетом от принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сети Starlink, сообщается в пресс-релизах обеих авиакомпаний. "Внедрение технологии Starlink на 332 воздушных судах объединенного парка Emirates и flydubai подтверждает нашу приверженность исключительному качеству обслуживания пассажиров", - написал в соцсети Х президент Управления гражданской авиации Дубая, председатель правления Emirates Group шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум. Интернет от Starlink будет использоваться как для работы бортовых систем развлечения, так и на персональных устройствах пассажиров. Отмечается, что wi-fi будет бесплатным для всех классов обслуживания и не будет требовать регистрации в клубах лояльности авиакомпаний. Авиакомпания Emirates планирует завершить оснащение всего парка своих самолетов антеннами для приема сигнала Starlink к середине 2027 года. Первый лайнер авиакомпании Boeing 777-300ER, оснащенный интернетом от Starlink, был представлен на проходящем в Дубае с 17 по 21 ноября Dubai Airshow. В свою очередь, flydubai планирует оснастить "большинство" своих самолетов интернетом от Starlink в течение 2026 года, отмечается в пресс-релизе компании.
23:36 18.11.2025
 
Две дубайские авиакомпании оснастят самолеты бесплатным интернетом Starlink

Авиакомпании Emirates и flydubai оснастят самолеты бесплатным интернетом от Starlink

© РИА НовостиСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
© РИА Новости
ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. Дубайские авиакомпании Emirates и flydubai оснастят все свои самолеты бесплатным интернетом от принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сети Starlink, сообщается в пресс-релизах обеих авиакомпаний.
"Внедрение технологии Starlink на 332 воздушных судах объединенного парка Emirates и flydubai подтверждает нашу приверженность исключительному качеству обслуживания пассажиров", - написал в соцсети Х президент Управления гражданской авиации Дубая, председатель правления Emirates Group шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум.
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Второй импортозамещенный МС-21 выполнил длительный беспосадочный перелет
13 ноября, 18:13
Интернет от Starlink будет использоваться как для работы бортовых систем развлечения, так и на персональных устройствах пассажиров. Отмечается, что wi-fi будет бесплатным для всех классов обслуживания и не будет требовать регистрации в клубах лояльности авиакомпаний.
Авиакомпания Emirates планирует завершить оснащение всего парка своих самолетов антеннами для приема сигнала Starlink к середине 2027 года. Первый лайнер авиакомпании Boeing 777-300ER, оснащенный интернетом от Starlink, был представлен на проходящем в Дубае с 17 по 21 ноября Dubai Airshow.
В свою очередь, flydubai планирует оснастить "большинство" своих самолетов интернетом от Starlink в течение 2026 года, отмечается в пресс-релизе компании.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Савельев рассказал об авиакомпаниях, использующих иностранную технику
Вчера, 21:30
 
