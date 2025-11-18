https://1prime.ru/20251118/investitsii-864672044.html

"Дом.РФ" уточнила объем предложения инвесторам в рамках IPO

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" уточнила объем предложения инвесторам в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций - намерена привлечь 25 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Дом.РФ"... продолжает прием заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) дополнительного выпуска обыкновенных акций "Дом.РФ" и уточняет объем предложения институциональным и розничным инвесторам в рамках размещения в размере 25 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Первоначально компания сообщала, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. "Дом.РФ" 14-19 ноября собирает заявки инвесторов на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. "В настоящий момент по верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, также высокий интерес проявляют розничные инвесторы", - сообщила компания. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированное распределение акций между институциональными и розничными инвесторами для обеспечения благоприятных условий на вторичных торгах.

