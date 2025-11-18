Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц - 18.11.2025
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц - 18.11.2025, ПРАЙМ
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до почти триллиона долларов. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T21:01+0300
2025-11-18T21:01+0300
саудовская аравия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628990_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ce2a4af521d416d77f474c89283c2189.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до почти триллиона долларов. "Мы объявим об увеличении этой суммы с 600 миллиардов до почти 1 триллиона долларов", - заявил принц на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
саудовская аравия
сша
1920
1920
true
саудовская аравия, сша, дональд трамп
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Дональд Трамп
21:01 18.11.2025
 
Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц

Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до почти $1 трлн

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Президент Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до почти триллиона долларов.
"Мы объявим об увеличении этой суммы с 600 миллиардов до почти 1 триллиона долларов", - заявил принц на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Саудовская Аравия ожидает роста ВВП более чем на 4,5 процента
30 сентября, 23:54
 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Дональд Трамп
 
 
