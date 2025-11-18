Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США, заявил кронпринц

https://1prime.ru/20251118/investitsii-864672817.html
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия увеличит инвестиции в экономику США до почти триллиона долларов. "Мы объявим об увеличении этой суммы с 600 миллиардов до почти 1 триллиона долларов", - заявил принц на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
