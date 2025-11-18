https://1prime.ru/20251118/iran-864629325.html
В Иране выкупили более половины земель для строительства железной дороги
ТЕГЕРАН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более половины земель для строительства железной дороги между иранскими городами Решт и Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", а именно 90 из 162 километров, выкуплены, на освобожденных под проект землях ведутся работы по созданию инфраструктуры, заявил журналистам губернатор северной иранской провинции Гилян Хади Хакшенас.
"За последние 7-8 месяцев мы освободили (имеется в виду покупка земель - ред.) 70 километров пути (по маршруту - ред.) Решт-Астара... Из 162 километров на данный момент 90 километров освобождено под строительство... Мы надеемся, что освободим оставшиеся земли до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года - ред.)", - сказал губернатор.
