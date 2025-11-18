https://1prime.ru/20251118/iran-864629391.html

В Иране выкупили 90 процентов земель для строительства МТК "Север-Юг"

В Иране выкупили 90 процентов земель для строительства МТК "Север-Юг" - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Иране выкупили 90 процентов земель для строительства МТК "Север-Юг"

Добавлен контекст (2 абзац), бэкграунд (4,5,6 абзацы) | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T02:21+0300

2025-11-18T02:21+0300

2025-11-18T02:21+0300

экономика

мировая экономика

иран

рф

санкт-петербург

мтк "север-юг"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864629391.jpg?1763421700

Добавлен контекст (2 абзац), бэкграунд (4,5,6 абзацы) ТЕГЕРАН, 18 ноя – ПРАЙМ. Более половины земель для строительства железной дороги между иранскими городами Решт и Астара международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", а именно 90 из 162 километров, выкуплены, на освобожденных под проект землях ведутся работы по созданию инфраструктуры, заявил журналистам губернатор северной иранской провинции Гилян Хади Хакшенас. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. "За последние 7-8 месяцев мы освободили (имеется в виду покупка земель - ред.) 70 километров пути (по маршруту - ред.) Решт-Астара... Из 162 километров на данный момент 90 километров освобождено под строительство... Мы надеемся, что освободим оставшиеся земли до конца иранского календарного года (до третьей декады марта 2026 года - ред.)", - сказал губернатор. В конце сентября министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек заявила, что Иран передал российской стороне около 34 километров участка земли, выделенного под строительство железной дороги Решт - Астара для международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Россия и Иран продолжают работу по проекту строительства последнего участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт - Астара, иранская сторона подтверждают свою заинтересованность в нём. Он допустил, что начала активной фазы строительства участка можно ожидать до конца текущего года. Ранее он сообщил, что в проекте есть три ключевых момента, которыми занимается иранская сторона: выкуп земли, принятие Ираном закона об освобождении проекта от налогов и социальных выплат, а также вопрос, связанный с межбанковской темой. Минтранс РФ в середине мая текущего года сообщал, что Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству в рамках МТК железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.

иран

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, рф, санкт-петербург, мтк "север-юг"