Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.
"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.
Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения российского производства. Он создан для эффективного поражения любых воздушных, наземных и водных целей. Ключевые особенности модели включают сверхзвуковую крейсерскую скорость, вооружение внутри фюзеляжа, радиопоглощающее покрытие и усовершенствованный комплекс бортового оборудования.
В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, прошедшего накануне, Су-57 вместе с вертолетом Ка-52 участвовали в летной программе. Это стало первой демонстрацией истребителя в регионе Ближнего Востока.