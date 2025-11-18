Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.11.2025
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику
2025-11-18T17:25+0300
россия
ближний восток
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала."Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения российского производства. Он создан для эффективного поражения любых воздушных, наземных и водных целей. Ключевые особенности модели включают сверхзвуковую крейсерскую скорость, вооружение внутри фюзеляжа, радиопоглощающее покрытие и усовершенствованный комплекс бортового оборудования. В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, прошедшего накануне, Су-57 вместе с вертолетом Ка-52 участвовали в летной программе. Это стало первой демонстрацией истребителя в регионе Ближнего Востока.
россия, ближний восток, бизнес, ростех
РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Бизнес, Ростех
17:25 18.11.2025
 
Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.
"Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.
Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения российского производства. Он создан для эффективного поражения любых воздушных, наземных и водных целей. Ключевые особенности модели включают сверхзвуковую крейсерскую скорость, вооружение внутри фюзеляжа, радиопоглощающее покрытие и усовершенствованный комплекс бортового оборудования.
В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, прошедшего накануне, Су-57 вместе с вертолетом Ка-52 участвовали в летной программе. Это стало первой демонстрацией истребителя в регионе Ближнего Востока.
Российский истребитель Су-57Э на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2025 в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Истребитель Су-57 и вертолет Ка-52 выступили в летной программе в Дубае
РОССИЯ БЛИЖНИЙ ВОСТОК Бизнес Ростех
 
 
