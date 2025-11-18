Россия передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

https://1prime.ru/20251118/istrebitel-864663981.html

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, поставила иностранному заказчику два истребителя пятого поколения Су-57, сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала."Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен", — заявил он.Су-57 — это многофункциональный истребитель пятого поколения российского производства. Он создан для эффективного поражения любых воздушных, наземных и водных целей. Ключевые особенности модели включают сверхзвуковую крейсерскую скорость, вооружение внутри фюзеляжа, радиопоглощающее покрытие и усовершенствованный комплекс бортового оборудования. В рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2025, прошедшего накануне, Су-57 вместе с вертолетом Ка-52 участвовали в летной программе. Это стало первой демонстрацией истребителя в регионе Ближнего Востока.

