С Киркорова хотят взыскать кредит, который он отработал на корпоративе МКБ - 18.11.2025
С Киркорова хотят взыскать кредит, который он отработал на корпоративе МКБ
2025-11-18T12:39+0300
2025-11-18T12:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864648463_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9e4f15fbc28f0247819a13860c84a4f8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы рассматривает иск к Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей за кредит, который артист отработал, выступив на корпоративе Московского кредитного банка, рассказал РИА Новости представитель певца Роман Кузьмин. "Истец просит взыскать кредит и пени общей суммой более 12 миллионов рублей, в 2022 году Киркоров взял его с условием, что вместо оплаты он выступит на корпоративе МКБ, что и было сделано", - сказал Кузьмин. Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Как отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
москва
12:39 18.11.2025
 
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
