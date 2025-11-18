https://1prime.ru/20251118/kirkorov-864648633.html
С Киркорова хотят взыскать кредит, который он отработал на корпоративе МКБ
2025-11-18T12:39+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы рассматривает иск к Филиппу Киркорову о взыскании более 12 миллионов рублей за кредит, который артист отработал, выступив на корпоративе Московского кредитного банка, рассказал РИА Новости представитель певца Роман Кузьмин. "Истец просит взыскать кредит и пени общей суммой более 12 миллионов рублей, в 2022 году Киркоров взял его с условием, что вместо оплаты он выступит на корпоративе МКБ, что и было сделано", - сказал Кузьмин. Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Как отметили в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просит взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
