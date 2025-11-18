https://1prime.ru/20251118/kitaj-864633734.html
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"
Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T07:38+0300
2025-11-18T07:38+0300
2025-11-18T08:28+0300
энергетика
экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864633734.jpg?1763443709
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. "18 ноября была успешно залита первая партия бетона для реакторного корпуса первого блока АЭС Чжаоюань", - говорится в сообщении. Отмечается, что АЭС "Чжаоюань" станет первой в Китае атомной электростанцией с градирнями, которая использует китайский ядерный реактор третьего поколения "Хуалун-1". Всего на АЭС "Чжаоюань" планируется построить шесть энергоблоков "Хуалун-1" общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт. После завершения строительства, как сообщает телеканал, станция сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией пять миллионов человек.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Энергетика, Экономика, КИТАЙ
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"
В Китае в провинции Шаньдун началось строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая.
"18 ноября была успешно залита первая партия бетона для реакторного корпуса первого блока АЭС Чжаоюань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что АЭС "Чжаоюань" станет первой в Китае атомной электростанцией с градирнями, которая использует китайский ядерный реактор третьего поколения "Хуалун-1". Всего на АЭС "Чжаоюань" планируется построить шесть энергоблоков "Хуалун-1" общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт.
После завершения строительства, как сообщает телеканал, станция сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией пять миллионов человек.