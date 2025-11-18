Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" - 18.11.2025
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"
Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. | 18.11.2025
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. "18 ноября была успешно залита первая партия бетона для реакторного корпуса первого блока АЭС Чжаоюань", - говорится в сообщении. Отмечается, что АЭС "Чжаоюань" станет первой в Китае атомной электростанцией с градирнями, которая использует китайский ядерный реактор третьего поколения "Хуалун-1". Всего на АЭС "Чжаоюань" планируется построить шесть энергоблоков "Хуалун-1" общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт. После завершения строительства, как сообщает телеканал, станция сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией пять миллионов человек.
Энергетика, Экономика, КИТАЙ
07:38 18.11.2025 (обновлено: 08:28 18.11.2025)
 
Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"

В Китае в провинции Шаньдун началось строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"

ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая.
"18 ноября была успешно залита первая партия бетона для реакторного корпуса первого блока АЭС Чжаоюань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что АЭС "Чжаоюань" станет первой в Китае атомной электростанцией с градирнями, которая использует китайский ядерный реактор третьего поколения "Хуалун-1". Всего на АЭС "Чжаоюань" планируется построить шесть энергоблоков "Хуалун-1" общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт.
После завершения строительства, как сообщает телеканал, станция сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией пять миллионов человек.
 
