Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"

Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" - 18.11.2025, ПРАЙМ

Китай начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань"

Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T07:38+0300

2025-11-18T07:38+0300

2025-11-18T08:28+0300

ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай 18 ноября начал строительство первого блока АЭС "Чжаоюань" в провинции Шаньдун на востоке страны, передает Центральное телевидение Китая. "18 ноября была успешно залита первая партия бетона для реакторного корпуса первого блока АЭС Чжаоюань", - говорится в сообщении. Отмечается, что АЭС "Чжаоюань" станет первой в Китае атомной электростанцией с градирнями, которая использует китайский ядерный реактор третьего поколения "Хуалун-1". Всего на АЭС "Чжаоюань" планируется построить шесть энергоблоков "Хуалун-1" общей установленной мощностью около 7,2 миллиона киловатт. После завершения строительства, как сообщает телеканал, станция сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией пять миллионов человек.

2025

