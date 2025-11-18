https://1prime.ru/20251118/kitay-864643804.html

Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией

18.11.2025

Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ

Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией

Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с... | 18.11.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Двусторонняя встреча глав правительств РФ и КНР прошла в понедельник в Москве. "Китай готов совместно с Россией углублять сотрудничество в таких областях, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство", - заявил Ли Цян, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он также подчеркнул, что Китай приветствует выход на китайский рынок большого количества высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и надеется на предоставление больших возможностей для китайских предприятий. "Обеим сторонам необходимо продолжить расширять человеческие обмены, укреплять сотрудничество в области культуры, образования, кинематографа и других сферах", - подчеркнул премьер Госсовета. Ли Цян указал, что Пекин готов укреплять взаимодействие и координацию с Москвой, а также постоянно углублять сотрудничество и создавать большую выгоду для народов двух стран.

