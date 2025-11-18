https://1prime.ru/20251118/kitay-864643804.html
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:25+0300
2025-11-18T11:25+0300
2025-11-18T11:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
москва
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Двусторонняя встреча глав правительств РФ и КНР прошла в понедельник в Москве. "Китай готов совместно с Россией углублять сотрудничество в таких областях, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство", - заявил Ли Цян, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он также подчеркнул, что Китай приветствует выход на китайский рынок большого количества высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и надеется на предоставление больших возможностей для китайских предприятий. "Обеим сторонам необходимо продолжить расширять человеческие обмены, укреплять сотрудничество в области культуры, образования, кинематографа и других сферах", - подчеркнул премьер Госсовета. Ли Цян указал, что Пекин готов укреплять взаимодействие и координацию с Москвой, а также постоянно углублять сотрудничество и создавать большую выгоду для народов двух стран.
китай
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, рф, москва, михаил мишустин, ли цян
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Ли Цян
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Ли Цян заявил о готовности Китая сотрудничать с РФ в энергетике, с/х и инвестициях
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Двусторонняя встреча глав правительств РФ
и КНР
прошла в понедельник в Москве
.
"Китай готов совместно с Россией углублять сотрудничество в таких областях, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство", - заявил Ли Цян, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.
Он также подчеркнул, что Китай приветствует выход на китайский рынок большого количества высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и надеется на предоставление больших возможностей для китайских предприятий.
"Обеим сторонам необходимо продолжить расширять человеческие обмены, укреплять сотрудничество в области культуры, образования, кинематографа и других сферах", - подчеркнул премьер Госсовета.
Ли Цян указал, что Пекин
готов укреплять взаимодействие и координацию с Москвой, а также постоянно углублять сотрудничество и создавать большую выгоду для народов двух стран.