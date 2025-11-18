Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/kitay-864643804.html
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией - 18.11.2025, ПРАЙМ
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:25+0300
2025-11-18T11:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
москва
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Двусторонняя встреча глав правительств РФ и КНР прошла в понедельник в Москве. "Китай готов совместно с Россией углублять сотрудничество в таких областях, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство", - заявил Ли Цян, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР. Он также подчеркнул, что Китай приветствует выход на китайский рынок большого количества высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и надеется на предоставление больших возможностей для китайских предприятий. "Обеим сторонам необходимо продолжить расширять человеческие обмены, укреплять сотрудничество в области культуры, образования, кинематографа и других сферах", - подчеркнул премьер Госсовета. Ли Цян указал, что Пекин готов укреплять взаимодействие и координацию с Москвой, а также постоянно углублять сотрудничество и создавать большую выгоду для народов двух стран.
китай
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, москва, михаил мишустин, ли цян
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Ли Цян
11:25 18.11.2025
 
Ли Цян назвал сферы, где Китай готов углублять сотрудничество с Россией

Ли Цян заявил о готовности Китая сотрудничать с РФ в энергетике, с/х и инвестициях

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в инвестиционной, энергетической и сельскохозяйственной сферах, заявил премьер Госсовета Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Двусторонняя встреча глав правительств РФ и КНР прошла в понедельник в Москве.
"Китай готов совместно с Россией углублять сотрудничество в таких областях, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство", - заявил Ли Цян, чьи слова приводятся на сайте МИД КНР.
Он также подчеркнул, что Китай приветствует выход на китайский рынок большого количества высококачественной сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и надеется на предоставление больших возможностей для китайских предприятий.
"Обеим сторонам необходимо продолжить расширять человеческие обмены, укреплять сотрудничество в области культуры, образования, кинематографа и других сферах", - подчеркнул премьер Госсовета.
Ли Цян указал, что Пекин готов укреплять взаимодействие и координацию с Москвой, а также постоянно углублять сотрудничество и создавать большую выгоду для народов двух стран.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФМОСКВАМихаил МишустинЛи Цян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала