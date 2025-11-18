Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс США проголосует по публикации материалов дела Эпштейна - 18.11.2025
Конгресс США проголосует по публикации материалов дела Эпштейна
Палата представителей США во вторник, как ожидается, проголосует по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, против | 18.11.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник, как ожидается, проголосует по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп, решивший в последний момент изменить собственное мнение. Законопроект "Акт о прозрачности материалов Эпштейна" был внесен на рассмотрение законодателям в июле текущего года конгрессменом-демократом от штата Калифорния Ро Кханном. Документ требует от министерства юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству против покойного финансиста. В документе отдельно прописано, что власти должны раскрыть имена государственных служащих, которые фигурировали в деле Эпштейна. "Министерству юстиции разрешается удержать определенную информацию, подобную персональным данным жертв, а также материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование", - подчеркивается в законопроекте. Предстоящее голосование в палате представителей стало следствием растущего давления внутри Капитолия не только со стороны демократов, но и группы республиканцев, включая бывшую соратницу президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин и законодателя от штата Кентукки Томаса Масси. Законодатели смогли воспользоваться так называемой петицией о высвобождении, которая позволила вынести документ на голосование в обход позиции спикера палаты Майка Джонсона. Сам Трамп долгое время выступал против законодательной инициативы. Президент США подвергал жесткой критике тех немногих однопартийцев, которые ее поддерживают. Однако в последний момент Трамп передумал и в понедельник призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, заявив, что его партии скрывать нечего. Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было. Если палата представителей примет законопроект большинством голосов, он отправится на голосование в сенат США. Вслед за верхней палатой конгресса, в случае поддержки инициативы, она поступит на подпись Трампу, который уже пообещал подписать документ в случае принятия Капитолием. Даже в случае подписания акта президентом, минюст США будет ограничен в возможности опубликовать информацию по делу Эпштейна в полном объеме. В августе и июле 2025 года суды в Нью-Йорке и Флориде отказали министерству в запросах на раскрытие показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста, а также данных перед большим жюри присяжных под предлогом защиты безопасности жертв, их приватности и достоинства. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
00:33 18.11.2025
 
Конгресс США проголосует по публикации материалов дела Эпштейна

Палата представителей США рассмотрит законопроект о публикации материалов дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 18 ноя – ПРАЙМ. Палата представителей США во вторник, как ожидается, проголосует по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп, решивший в последний момент изменить собственное мнение.
Законопроект "Акт о прозрачности материалов Эпштейна" был внесен на рассмотрение законодателям в июле текущего года конгрессменом-демократом от штата Калифорния Ро Кханном. Документ требует от министерства юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству против покойного финансиста.
В документе отдельно прописано, что власти должны раскрыть имена государственных служащих, которые фигурировали в деле Эпштейна.
"Министерству юстиции разрешается удержать определенную информацию, подобную персональным данным жертв, а также материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование", - подчеркивается в законопроекте.
Предстоящее голосование в палате представителей стало следствием растущего давления внутри Капитолия не только со стороны демократов, но и группы республиканцев, включая бывшую соратницу президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин и законодателя от штата Кентукки Томаса Масси. Законодатели смогли воспользоваться так называемой петицией о высвобождении, которая позволила вынести документ на голосование в обход позиции спикера палаты Майка Джонсона.
Сам Трамп долгое время выступал против законодательной инициативы. Президент США подвергал жесткой критике тех немногих однопартийцев, которые ее поддерживают. Однако в последний момент Трамп передумал и в понедельник призвал республиканцев в конгрессе проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, заявив, что его партии скрывать нечего.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
Если палата представителей примет законопроект большинством голосов, он отправится на голосование в сенат США. Вслед за верхней палатой конгресса, в случае поддержки инициативы, она поступит на подпись Трампу, который уже пообещал подписать документ в случае принятия Капитолием.
Даже в случае подписания акта президентом, минюст США будет ограничен в возможности опубликовать информацию по делу Эпштейна в полном объеме. В августе и июле 2025 года суды в Нью-Йорке и Флориде отказали министерству в запросах на раскрытие показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста, а также данных перед большим жюри присяжных под предлогом защиты безопасности жертв, их приватности и достоинства.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
 
