Курс евро к иене обновил исторический рекорд
2025-11-18T10:30+0300
2025-11-18T10:30+0300
2025-11-18T10:30+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.22 мск стоимость евро к иене снижалась до 179,7 иены за евро с уровня прошлого закрытия в 180,02 иены, днем ранее показатель поднялся выше уровня в 180 иен - впервые с 1999 года, когда евро был официально введен. Доллар к иене при этом дешевел до 154,93 иены за доллар по сравнению с прошлым закрытием в 155,19 иены. Показатель в марте прошлого года обновил рекорд 1990 года, в июле того же года поднимался до 162 иен - самого высокого уровня с декабря 1986 года.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.22 мск стоимость евро к иене снижалась до 179,7 иены за евро с уровня прошлого закрытия в 180,02 иены, днем ранее показатель поднялся выше уровня в 180 иен - впервые с 1999 года, когда евро был официально введен.
Доллар к иене при этом дешевел до 154,93 иены за доллар по сравнению с прошлым закрытием в 155,19 иены. Показатель в марте прошлого года обновил рекорд 1990 года, в июле того же года поднимался до 162 иен - самого высокого уровня с декабря 1986 года.