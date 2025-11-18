Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс евро к иене обновил исторический рекорд - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс евро к японской иене
https://1prime.ru/20251118/kurs-864641130.html
Курс евро к иене обновил исторический рекорд
Курс евро к иене обновил исторический рекорд - 18.11.2025, ПРАЙМ
Курс евро к иене обновил исторический рекорд
Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T10:30+0300
2025-11-18T10:30+0300
курс евро к японской иене
рынок
евро
курс иены
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_d91e13729c9a6d9050b104437e28363a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.22 мск стоимость евро к иене снижалась до 179,7 иены за евро с уровня прошлого закрытия в 180,02 иены, днем ранее показатель поднялся выше уровня в 180 иен - впервые с 1999 года, когда евро был официально введен. Доллар к иене при этом дешевел до 154,93 иены за доллар по сравнению с прошлым закрытием в 155,19 иены. Показатель в марте прошлого года обновил рекорд 1990 года, в июле того же года поднимался до 162 иен - самого высокого уровня с декабря 1986 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_2afbf547811ff769039ceaaa4da310c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, евро, курс иены
Курс евро к японской иене, Рынок, евро, курс иены
10:30 18.11.2025
 
Курс евро к иене обновил исторический рекорд

Цена на евро впервые в истории превысила 180 иен

© fotolia.com / Henry CzaudernaБанкноты и монеты евро
Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Банкноты и монеты евро. Архивное фото
© fotolia.com / Henry Czauderna
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.22 мск стоимость евро к иене снижалась до 179,7 иены за евро с уровня прошлого закрытия в 180,02 иены, днем ранее показатель поднялся выше уровня в 180 иен - впервые с 1999 года, когда евро был официально введен.
Доллар к иене при этом дешевел до 154,93 иены за доллар по сравнению с прошлым закрытием в 155,19 иены. Показатель в марте прошлого года обновил рекорд 1990 года, в июле того же года поднимался до 162 иен - самого высокого уровня с декабря 1986 года.
 
Курс евро к японской иенеРынокеврокурс иены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала