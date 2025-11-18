Курс евро к иене обновил исторический рекорд

https://1prime.ru/20251118/kurs-864641130.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Стоимость евро к иене обновила исторический рекорд, впервые превысив уровень в 180 иен за евро накануне вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.22 мск стоимость евро к иене снижалась до 179,7 иены за евро с уровня прошлого закрытия в 180,02 иены, днем ранее показатель поднялся выше уровня в 180 иен - впервые с 1999 года, когда евро был официально введен. Доллар к иене при этом дешевел до 154,93 иены за доллар по сравнению с прошлым закрытием в 155,19 иены. Показатель в марте прошлого года обновил рекорд 1990 года, в июле того же года поднимался до 162 иен - самого высокого уровня с декабря 1986 года.

