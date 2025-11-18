https://1prime.ru/20251118/kurs-864664308.html

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 ноября

2025-11-18T17:29+0300

2025-11-18T17:29+0300

2025-11-18T17:31+0300

экономика

банк россии

рынок

рф

финансы

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился за день на 2 копейки, до 11,381 рубля, доллара - на 8 копеек, до 81,0547 рубля, евро - на 49 копеек, до 93,9295 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

2025

