Курс рубля к юаню незначительно снизился по итогам торгов вторника

https://1prime.ru/20251118/kurs-864669830.html

Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных площадки. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T19:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов вторника незначительно снизился к юаню, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 1 копейку, до 11,38 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевел на 0,19%, до 64,08 доллара за баррель. СПОКОЙСТВИЕ Юань подрос на 0,08%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,35-11,41 рубля. "На валютном рынке сохраняется спокойная обстановка. Доллар США удерживается в районе 81 рубля, юань "прилип" к 11,4 рубля. Поддержку российской валюте оказывают высокие процентные ставки в экономике и сдержанный спрос импортеров на иностранную валюту. Кроме того, текущий курс отражает поступления от экспортных операций с нефтью, заключенных до увеличения дисконта на российское сырье", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день умеренно укрепилась к доллару и евро. Геополитические новости заметно повлияли на фондовый рынок, но их влияние на краткосрочную динамику валютного рынка не было заметным", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗ "Полагаем, что влияние санкций на курс рубля может проявиться позднее, в конце текущего – начале следующего года. Наряду с перспективой уменьшения притока валютной выручки от экспорта, давление на рубль оказывает растущая вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки в декабре еще на 0,5 процентного пункта, до 16%. В ближайшие дни мы не ожидаем кардинальных изменений курсов", - рассказал Шепелев. Эксперт прогнозирует диапазон колебаний – 80-82 рубля за доллар и 11,3-11,5 рубля за юань. Диапазон в 11,3-11,5 рубля за юань продолжает сохранять свою актуальность, считает Григорьев.

