Хинштейн рассказал о реконструкции курского аэропорта

Реконструкцию курского аэропорта, предварительно, будут производить за счет средств федерального бюджета, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T12:16+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

рф

москва

александр хинштейн

виталий савельев

росавиация

воздушный транспорт

КУРСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию курского аэропорта, предварительно, будут производить за счет средств федерального бюджета, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. "Сегодня работаю в Москве... Принял участие в деловом завтраке министра транспорта России, где главной темой обсуждения было развитие российских аэропортов. Актуальный вопрос и для нашего региона: в Курской области, учитывая непростую обстановку, небо для гражданской авиации пока остаётся закрытым", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что подготовку к встрече гостей аэропорта необходимо начать уже сегодня. "Ранее подробно обсуждали строительство 2-й очереди аэропорта с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Есть предварительное решение, что реконструкцию будут производить за счёт средств федерального бюджета", - добавил глава региона. Он добавил, что несколько лет назад был проведён капремонт здания аэропорта - фасада и внутренних помещений. "При этом на сегодня строительства требует багажное отделение, в порядок нужно привести привокзальную площадь", - сообщил Хинштейн.

