Хинштейн рассказал о реконструкции курского аэропорта - 18.11.2025, ПРАЙМ
Хинштейн рассказал о реконструкции курского аэропорта
Хинштейн рассказал о реконструкции курского аэропорта
КУРСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию курского аэропорта, предварительно, будут производить за счет средств федерального бюджета, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. &quot;Сегодня работаю в Москве... Принял участие в деловом завтраке министра транспорта России, где главной темой обсуждения было развитие российских аэропортов. Актуальный вопрос и для нашего региона: в Курской области, учитывая непростую обстановку, небо для гражданской авиации пока остаётся закрытым&quot;, - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что подготовку к встрече гостей аэропорта необходимо начать уже сегодня. "Ранее подробно обсуждали строительство 2-й очереди аэропорта с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Есть предварительное решение, что реконструкцию будут производить за счёт средств федерального бюджета", - добавил глава региона. Он добавил, что несколько лет назад был проведён капремонт здания аэропорта - фасада и внутренних помещений. "При этом на сегодня строительства требует багажное отделение, в порядок нужно привести привокзальную площадь", - сообщил Хинштейн.
12:16 18.11.2025
 
Хинштейн рассказал о реконструкции курского аэропорта

Хинштейн: реконструкцию курского аэропорта проведут за счет федерального бюджета

© РИА Новости . Александр Кряжев
© РИА Новости . Александр Кряжев
КУРСК, 18 ноя - ПРАЙМ. Реконструкцию курского аэропорта, предварительно, будут производить за счет средств федерального бюджета, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня работаю в Москве... Принял участие в деловом завтраке министра транспорта России, где главной темой обсуждения было развитие российских аэропортов. Актуальный вопрос и для нашего региона: в Курской области, учитывая непростую обстановку, небо для гражданской авиации пока остаётся закрытым", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подготовку к встрече гостей аэропорта необходимо начать уже сегодня.
"Ранее подробно обсуждали строительство 2-й очереди аэропорта с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Есть предварительное решение, что реконструкцию будут производить за счёт средств федерального бюджета", - добавил глава региона.
Он добавил, что несколько лет назад был проведён капремонт здания аэропорта - фасада и внутренних помещений.
"При этом на сегодня строительства требует багажное отделение, в порядок нужно привести привокзальную площадь", - сообщил Хинштейн.
 
