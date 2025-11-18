https://1prime.ru/20251118/ledokol-864649179.html
Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"
Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград", сообщил пресс-секретарь главы государства... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:47+0300
2025-11-18T12:47+0300
2025-11-18T12:47+0300
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
атомный ледокол
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола "Сталинград". Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, атомный ледокол
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, атомный ледокол
Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"
Путин по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград"