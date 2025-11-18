https://1prime.ru/20251118/ledokol-864649179.html

Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"

Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" - 18.11.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград"

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград", сообщил пресс-секретарь главы государства... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T12:47+0300

2025-11-18T12:47+0300

2025-11-18T12:47+0300

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

атомный ледокол

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в закладке атомного ледокола "Сталинград", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола "Сталинград". Это будет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, атомный ледокол