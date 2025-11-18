Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград" - 18.11.2025
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T14:51+0300
2025-11-18T14:51+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну. Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики. Ледоколы этого проекта в длину превышают 173 метра, их максимальная ледопроходимость – до трех метров. Без перезарядки топливом УАЛ проекта 22220 могут работать до 7 лет. Они экологически нейтральны: при работе атомного ледокола практически отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу. Использование переменной осадки позволяет ледоколам этого проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.
14:51 18.11.2025
 
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
Ледоколы этого проекта в длину превышают 173 метра, их максимальная ледопроходимость – до трех метров. Без перезарядки топливом УАЛ проекта 22220 могут работать до 7 лет. Они экологически нейтральны: при работе атомного ледокола практически отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу.
Использование переменной осадки позволяет ледоколам этого проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.
Атомный ледокол "Ленинград" планируется спустить на воду в 2026 году
24 сентября, 15:04
24 сентября, 15:04
 
