Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы

Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы

2025-11-18T14:55+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что атомный ледокол "Сталинград" станет символом таланта и созидательной силы российского народа. "Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет ещё одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжёлые времена", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.

