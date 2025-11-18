https://1prime.ru/20251118/ledokol-864655325.html
Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы
Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы - 18.11.2025, ПРАЙМ
Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что атомный ледокол "Сталинград" станет символом таланта и созидательной силы российского народа. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T14:55+0300
2025-11-18T14:55+0300
2025-11-18T14:55+0300
экономика
россия
рф
арктика
владимир путин
атомный ледокол
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что атомный ледокол "Сталинград" станет символом таланта и созидательной силы российского народа. "Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет ещё одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжёлые времена", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
рф
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5f23a5776aba6532cfeeb174dbc4eb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, арктика, владимир путин, атомный ледокол
Экономика, РОССИЯ, РФ, АРКТИКА, Владимир Путин, атомный ледокол
Путин назвал ледокол "Сталинград" символом таланта и созидательной силы
Путин: атомный ледокол "Сталинград" станет символом созидательной силы народа РФ