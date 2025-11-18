Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) возрастает у многих стран, среди них КНР, Индия, Вьетнам, Индонезия, даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки", дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Интерес к СМП возрастает очень сильно. Практически нет такой страны в восточной части нашего полушария, с которой бы мы так или иначе не обсуждали эту тематику. Это и страны очень далекие по географии от этих широт - это страны Ближнего Востока, Арабского мира. Но самый основной интерес демонстрируют наши ближайшие соседи... Можно сказать, что после встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР (Си Цзиньпином - ред.), после встречи глав правительств тема сотрудничества на СМП стала в топ бизнес-повестки РФ и КНР. И мы будем расширять это сотрудничество. Также идут переговоры с Индией, Вьетнам демонстрирует большой интерес, Индонезия демонстрирует большой интерес", - сказал он журналистам после церемонии закладки ледокола "Сталинград".
"Даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки" и демонстрируют по отношению к нам недружественные шаги, всячески дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества. Здесь мы торопиться не будем, будем смотреть на общее развитие ситуации, сможем ли мы такую работу с ними вести, это государственное решение. Но можно сказать сегодня, что интереса и дружественных стран нам хватит с лихвой, на десятилетия, чтобы развивать и российский СМП, и большой межнациональный маршрут", - сказал Лихачев.