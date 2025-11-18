Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/likhachev-864666848.html
Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути
Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути - 18.11.2025, ПРАЙМ
Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути
Интерес к Северному морскому пути (СМП) возрастает у многих стран, среди них КНР, Индия, Вьетнам, Индонезия, даже те страны, которые находятся "по ту сторону... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T18:14+0300
2025-11-18T18:14+0300
россия
китай
индия
вьетнам
алексей лихачев
владимир путин
си цзиньпин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861025962_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_3189df4d285593752ec0a698dd563ff5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) возрастает у многих стран, среди них КНР, Индия, Вьетнам, Индонезия, даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки", дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Интерес к СМП возрастает очень сильно. Практически нет такой страны в восточной части нашего полушария, с которой бы мы так или иначе не обсуждали эту тематику. Это и страны очень далекие по географии от этих широт - это страны Ближнего Востока, Арабского мира. Но самый основной интерес демонстрируют наши ближайшие соседи... Можно сказать, что после встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР (Си Цзиньпином - ред.), после встречи глав правительств тема сотрудничества на СМП стала в топ бизнес-повестки РФ и КНР. И мы будем расширять это сотрудничество. Также идут переговоры с Индией, Вьетнам демонстрирует большой интерес, Индонезия демонстрирует большой интерес", - сказал он журналистам после церемонии закладки ледокола "Сталинград". "Даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки" и демонстрируют по отношению к нам недружественные шаги, всячески дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества. Здесь мы торопиться не будем, будем смотреть на общее развитие ситуации, сможем ли мы такую работу с ними вести, это государственное решение. Но можно сказать сегодня, что интереса и дружественных стран нам хватит с лихвой, на десятилетия, чтобы развивать и российский СМП, и большой межнациональный маршрут", - сказал Лихачев.
https://1prime.ru/20251014/put-863481238.html
китай
индия
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861025962_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_b688ff09e836b792eae8f2a7f2b77424.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, индия, вьетнам, алексей лихачев, владимир путин, си цзиньпин, росатом
РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ВЬЕТНАМ, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Росатом
18:14 18.11.2025
 
Лихачев отметил возрастающий рост интереса к Севморпути

Лихачев: интерес к Севморпути возрастает у многих стран, среди которых КНР, Индия, Вьетнам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - ПРАЙМ. Интерес к Северному морскому пути (СМП) возрастает у многих стран, среди них КНР, Индия, Вьетнам, Индонезия, даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки", дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Интерес к СМП возрастает очень сильно. Практически нет такой страны в восточной части нашего полушария, с которой бы мы так или иначе не обсуждали эту тематику. Это и страны очень далекие по географии от этих широт - это страны Ближнего Востока, Арабского мира. Но самый основной интерес демонстрируют наши ближайшие соседи... Можно сказать, что после встречи президента России Владимира Путина с председателем КНР (Си Цзиньпином - ред.), после встречи глав правительств тема сотрудничества на СМП стала в топ бизнес-повестки РФ и КНР. И мы будем расширять это сотрудничество. Также идут переговоры с Индией, Вьетнам демонстрирует большой интерес, Индонезия демонстрирует большой интерес", - сказал он журналистам после церемонии закладки ледокола "Сталинград".
"Даже те страны, которые находятся "по ту сторону ленточки" и демонстрируют по отношению к нам недружественные шаги, всячески дают понять, что они готовы найти возможность для сотрудничества. Здесь мы торопиться не будем, будем смотреть на общее развитие ситуации, сможем ли мы такую работу с ними вести, это государственное решение. Но можно сказать сегодня, что интереса и дружественных стран нам хватит с лихвой, на десятилетия, чтобы развивать и российский СМП, и большой межнациональный маршрут", - сказал Лихачев.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Россия и Китай утвердили план развития перевозок по Севморпути
14 октября, 08:16
 
РОССИЯКИТАЙИНДИЯВЬЕТНАМАлексей ЛихачевВладимир ПутинСи ЦзиньпинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала