РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря
2025-11-18T01:30+0300
россия
экономика
общество
рф
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
"В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата - 18 декабря, четверг, - традиционный для такого формата день недели", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже.
В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.
