РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря

РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря

россия

экономика

общество

рф

владимир путин

дмитрий песков

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. "В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата - 18 декабря, четверг, - традиционный для такого формата день недели", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже. В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.

