Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/linija-864628825.html
РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря
РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря - 18.11.2025, ПРАЙМ
РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря
Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T01:30+0300
2025-11-18T01:30+0300
россия
экономика
общество
рф
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864628825.jpg?1763418622
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. "В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата - 18 декабря, четверг, - традиционный для такого формата день недели", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже. В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
01:30 18.11.2025
 
РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря

РБК: прямая линия и пресс-конференция Путина могут пройти 19 декабря

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря, в качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
"В Кремле обсудили 19 декабря как рабочую дату для совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Альтернативная дата - 18 декабря, четверг, - традиционный для такого формата день недели", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, о планах провести прямую линию 19 декабря ему сообщили федеральный чиновник и источник на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента, который отметил, что окончательное решение будет принято позже.
В качестве альтернативной даты еще два источника, близкие к администрации президента, назвали четверг, 18 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии определена, подготовка к мероприятию ведется активно.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала