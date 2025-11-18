Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.11.2025
Минтранс готов обсуждать корректировки условий продажи льготных авиабилетов
Минтранс готов обсуждать корректировки условий продажи льготных авиабилетов
2025-11-18T18:46+0300
2025-11-18T18:46+0300
бизнес
россия
рф
совет федерации
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово обсуждать корректировки в условия продажи авиабилетов по льготным тарифам исходя из позиции регионов, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". "Разные позиции есть у губернаторов (по вопросу о льготных тарифов - ред.) - где-то туристы раскупают билеты, а жители не могут их купить, где-то есть завоз рабочих. Я здесь их позицией руководствовался, мы готовы все это обсуждать, корректировать", - ответил министр на вопрос об ограничении распространения льготных тарифов. Ранее в ноябре на совещании в Совете Федерации по вопросу совершенствования механизма субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области представители субъекта предложили оставить субсидированные тарифы только для жителей региона.
бизнес, россия, рф, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Совет Федерации
18:46 18.11.2025
 
Минтранс готов обсуждать корректировки условий продажи льготных авиабилетов

Минтранс РФ готов обсуждать с регионами корректировку условий продажи льготных авиабилетов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово обсуждать корректировки в условия продажи авиабилетов по льготным тарифам исходя из позиции регионов, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".
"Разные позиции есть у губернаторов (по вопросу о льготных тарифов - ред.) - где-то туристы раскупают билеты, а жители не могут их купить, где-то есть завоз рабочих. Я здесь их позицией руководствовался, мы готовы все это обсуждать, корректировать", - ответил министр на вопрос об ограничении распространения льготных тарифов.
Ранее в ноябре на совещании в Совете Федерации по вопросу совершенствования механизма субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области представители субъекта предложили оставить субсидированные тарифы только для жителей региона.
Заголовок открываемого материала