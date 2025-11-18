https://1prime.ru/20251118/mintrans-864668724.html

Минтранс готов обсуждать корректировки условий продажи льготных авиабилетов

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта России готово обсуждать корректировки в условия продажи авиабилетов по льготным тарифам исходя из позиции регионов, рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". "Разные позиции есть у губернаторов (по вопросу о льготных тарифов - ред.) - где-то туристы раскупают билеты, а жители не могут их купить, где-то есть завоз рабочих. Я здесь их позицией руководствовался, мы готовы все это обсуждать, корректировать", - ответил министр на вопрос об ограничении распространения льготных тарифов. Ранее в ноябре на совещании в Совете Федерации по вопросу совершенствования механизма субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области представители субъекта предложили оставить субсидированные тарифы только для жителей региона.

