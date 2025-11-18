https://1prime.ru/20251118/mintsifry-864671757.html

В Минцифры рассказали об эффективности антифрод-систем банков в России

технологии

финансы

банки

минцифры

ростелеком

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Антифрод-системы банков, крупных телеком-операторов и цифровых платформ блокируют до 90% мошеннического трафика - они работают достаточно эффективно, заявил врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин во время выступления на SOC Forum. "У каждой организации есть своя система … по противодействию мошенникам, и они достаточно эффективно работают, потому что количество отраженных мошеннических действий, оно исчисляется около 90% от общих попыток мошенников действовать. Просто их настолько много, что когда до кого-то что-то долетает или сталкивается, то кажется, что их так много. Наверное, да, их много, но отражено намного больше. И это относится как к ключевым операторам связи, так и к банкам, так и к платформам. То есть все на своем участке с этой задачей так или иначе борются", - сказал Хасин. Он напомнил, что сейчас проектируется антифрод-платформа, которая обеспечит информационное взаимодействие ключевых участников - банков, крупных операторов, силовых и правоохранительных органов, регуляторов. Пилотный проект будет проведен при участии "Ростелекома". Госинформсистема (ГИС) "Антифрод" должна быть создана в первом квартале 2026 года, добавил Хасин. "И в принципе ключевые банки, ключевые участники, наиболее крупные, ключевые операторы связи такой информационный обмен через эту платформу осуществляют, необходимыми сведениями, телефонными номерами. В первую очередь - кто является мошенником, кто является жертвой возможной, чтобы это ставилось в режим охлаждения по части связи либо в соответствующих банковских операций. И в дальнейшем, с учетом этого опыта, будут уже формироваться сценарии на ГИС "Антифрод", - отметил он. В октябре Минцифры сообщало, что платформу по борьбе с кибермошенниками для взаимодействия госорганов, банков и операторов связи в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года. Минцифры выступает оператором информационной системы.

