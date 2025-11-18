Мишустин назвал долю стран ШОС в мировом экспорте креативных индустрий

https://1prime.ru/20251118/mishustin-864646209.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в мировом экспорте товаров сектора креативных индустрий составляет около 37%, а потенциал еще больше, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Еще одной важной точкой роста наших экономик становятся креативные индустрии. По экспертным оценкам, в мировом экспорте таких товаров доля стран ШОС – составляет порядка 37 процентов. Наш потенциал еще выше", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе. Он отметил, что раскрыть потенциал в полной мере можно через запуск совместных проектов, внедрение механизмов помощи предпринимателям в этом секторе. "Рассчитываю, что все активно подключатся к решению таких задач. На пространстве Шанхайской организации сотрудничества проживают десятки миллионов талантливых людей – и нужно поддержать их творческие планы", - подчеркнул Мишустин. Заседание совета проходит в Москве 17-18 ноября в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.

