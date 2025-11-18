Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251118/moldavija-864628529.html
В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию
В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию
Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T01:18+0300
2025-11-18T01:18+0300
энергетика
украина
молдавия
кишинев
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864628529.jpg?1763417894
КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету. "На региональном рынке есть предпосылки (к росту цен на электроэнергию – ред.)… Учитывая тот факт, что на Украине дефицит, мы можем увидеть рост цен на электроэнергию на региональном рынке и, соответственно, у нас", - сказал Жунгиету в эфире TV8. По его словам, ситуация достаточно сложная. "Украина стала больше импортировать с европейского рынка… Откуда мы сейчас берем электроэнергию? 25% производится нашими двумя теплостанциями, 10-15% - это электроэнергия, воспроизведенная из возобновляемых источников на территории Республики Молдова, несмотря на то, что солнечных дней стало меньше, мы все-таки еще производим. Где-то 25%, до 30%, мы закупаем у компаний с Украины и из Румынии, которые тоже производят из возобновляемых источников, в том числе с гидроэлектростанций. Остальные объемы в 35-40% закупаются на свободном рынке, это в основном в Румынии", - пояснил министр. Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
украина
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, молдавия, кишинев, газпром
Энергетика, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Газпром
01:18 18.11.2025
 
В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию

Жунгиету: в Молдавии есть предпосылки роста цен на электроэнергию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.
"На региональном рынке есть предпосылки (к росту цен на электроэнергию – ред.)… Учитывая тот факт, что на Украине дефицит, мы можем увидеть рост цен на электроэнергию на региональном рынке и, соответственно, у нас", - сказал Жунгиету в эфире TV8.
По его словам, ситуация достаточно сложная. "Украина стала больше импортировать с европейского рынка… Откуда мы сейчас берем электроэнергию? 25% производится нашими двумя теплостанциями, 10-15% - это электроэнергия, воспроизведенная из возобновляемых источников на территории Республики Молдова, несмотря на то, что солнечных дней стало меньше, мы все-таки еще производим. Где-то 25%, до 30%, мы закупаем у компаний с Украины и из Румынии, которые тоже производят из возобновляемых источников, в том числе с гидроэлектростанций. Остальные объемы в 35-40% закупаются на свободном рынке, это в основном в Румынии", - пояснил министр.
Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ЭнергетикаУКРАИНАМОЛДАВИЯКишиневГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала