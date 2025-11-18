В Молдавии заявили о возможных росте цен на электроэнергию

https://1prime.ru/20251118/moldavija-864628529.html

Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету. | 18.11.2025, ПРАЙМ

КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в Молдавии, заявил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету. "На региональном рынке есть предпосылки (к росту цен на электроэнергию – ред.)… Учитывая тот факт, что на Украине дефицит, мы можем увидеть рост цен на электроэнергию на региональном рынке и, соответственно, у нас", - сказал Жунгиету в эфире TV8. По его словам, ситуация достаточно сложная. "Украина стала больше импортировать с европейского рынка… Откуда мы сейчас берем электроэнергию? 25% производится нашими двумя теплостанциями, 10-15% - это электроэнергия, воспроизведенная из возобновляемых источников на территории Республики Молдова, несмотря на то, что солнечных дней стало меньше, мы все-таки еще производим. Где-то 25%, до 30%, мы закупаем у компаний с Украины и из Румынии, которые тоже производят из возобновляемых источников, в том числе с гидроэлектростанций. Остальные объемы в 35-40% закупаются на свободном рынке, это в основном в Румынии", - пояснил министр. Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

