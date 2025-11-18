В Молдавии опровергли информацию о росте тарифов на электроэнергию и газ
Регулятор энергорынка Молдавии опроверг заявление Минэнерго о возможном росте тарифов
КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) утверждает, что информация о возможном росте тарифов на электроэнергию, газ или теплоэнергию, не соответствует действительности.
"Недавно распространенная в публичном пространстве информация о возможном повышении регулируемых цен и тарифов на газ и электроэнергию в ноябре 2025 года или до конца года не соответствует действительности… На данный момент НАРЭ не получало запросов на корректировку регулируемых цен от операторов в секторах природного газа, тепловой энергии или электроэнергии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
НАРЭ является единственным учреждением, уполномоченным утверждать тарифы и цены на регулируемые услуги в энергетическом секторе.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.