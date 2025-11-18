https://1prime.ru/20251118/moldaviya-864654263.html

В Молдавии опровергли информацию о росте тарифов на электроэнергию и газ

В Молдавии опровергли информацию о росте тарифов на электроэнергию и газ - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Молдавии опровергли информацию о росте тарифов на электроэнергию и газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) утверждает, что информация о возможном росте тарифов на электроэнергию, газ или... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T14:25+0300

2025-11-18T14:25+0300

2025-11-18T14:25+0300

энергетика

газ

молдавия

украина

кишинев

нарэ

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83833/99/838339903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_420bf321e932e4453e20875cbe560b54.jpg

КИШИНЕВ, 18 ноя - ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) утверждает, что информация о возможном росте тарифов на электроэнергию, газ или теплоэнергию, не соответствует действительности. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил в понедельник, что существуют предпосылки роста цен на электроэнергию на региональном рынке, а значит, и в республике. Он объяснил это тем, что на Украине возник дефицит электроэнергии. "Недавно распространенная в публичном пространстве информация о возможном повышении регулируемых цен и тарифов на газ и электроэнергию в ноябре 2025 года или до конца года не соответствует действительности… На данный момент НАРЭ не получало запросов на корректировку регулируемых цен от операторов в секторах природного газа, тепловой энергии или электроэнергии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. НАРЭ является единственным учреждением, уполномоченным утверждать тарифы и цены на регулируемые услуги в энергетическом секторе. Ранее отраслевое издание ExPro сообщало, что Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250910/moldaviya-862083074.html

молдавия

украина

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, молдавия, украина, кишинев, нарэ, газпром