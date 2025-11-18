Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251118/mongoliya-864665592.html
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти - 18.11.2025, ПРАЙМ
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:51+0300
2025-11-18T18:19+0300
энергетика
газ
россия
монголия
алексей миллер
газпром
рф
сергей цивилев
газопровод "сила сибири"
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".В свою очередь Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта."Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в сентябре подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
https://1prime.ru/20251011/gruppy-863400675.html
монголия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_98:0:1670:1179_1920x0_80_0_0_b46beabafd780955561b19a4ff3f191a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, монголия, алексей миллер, газпром, рф, сергей цивилев, газопровод "сила сибири", энергетика
Энергетика, Газ, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Алексей Миллер, Газпром, РФ, Сергей Цивилев, Газопровод "Сила Сибири", энергетика
17:51 18.11.2025 (обновлено: 18:19 18.11.2025)
 
Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти

Миллер и премьер Монголии Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Алексей Миллер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В свою очередь Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".
Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта.
"Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в сентябре подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
"Биннофарм Групп" увеличила продажи препаратов в Монголии
11 октября, 05:46
 
ЭнергетикаГазРОССИЯМОНГОЛИЯАлексей МиллерГазпромРФСергей ЦивилевГазопровод "Сила Сибири"энергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала