https://1prime.ru/20251118/mongoliya-864665592.html

Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти

Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти - 18.11.2025, ПРАЙМ

Миллер обсудил с премьером Монголии партнерство в области газа и нефти

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T17:51+0300

2025-11-18T17:51+0300

2025-11-18T18:19+0300

энергетика

газ

россия

монголия

алексей миллер

газпром

рф

сергей цивилев

газопровод "сила сибири"

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар обсудили партнерство в области газа и нефти и изучение перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания. "Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и премьер-министра Монголии Гомбожавына Занданшатара. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".В свою очередь Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням обсудили взаимодействие в газовой сфере, и "были отмечены достигнутые результаты по проекту" строительства газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".Монгольская сторона, в свою очередь, сообщила о создании рабочей группы, в задачи которой войдет определение дальнейших шагов для реализации проекта."Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в сентябре подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

https://1prime.ru/20251011/gruppy-863400675.html

монголия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, монголия, алексей миллер, газпром, рф, сергей цивилев, газопровод "сила сибири", энергетика