Монголия готова открыть филиал российского банка, заявил премьер
Монголия готова открыть филиал российского банка, заявил премьер
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов в торговле. Сегодня наши министры финансов почти договорились по решению проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять всячески все платежи, все вопросы расчетов через это", - заявил Занданшатар на переговорах с российским президентом.
россия, финансы, банки, монголия, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Банки, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин
23:07 18.11.2025
 
Монголия готова открыть филиал российского банка, заявил премьер

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов в торговле. Сегодня наши министры финансов почти договорились по решению проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять всячески все платежи, все вопросы расчетов через это", - заявил Занданшатар на переговорах с российским президентом.
РОССИЯ Финансы Банки МОНГОЛИЯ Владимир Путин
 
 
