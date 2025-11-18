https://1prime.ru/20251118/mongoliya-864676475.html

Монголия готова открыть филиал российского банка, заявил премьер

россия

финансы

банки

монголия

владимир путин

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам, заявил премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Важной темой для нас остаются вопросы взаимных платежей, расчетов в торговле. Сегодня наши министры финансов почти договорились по решению проблем. Мы готовы дать все разрешения открыть филиал российского банка. Мы можем осуществлять всячески все платежи, все вопросы расчетов через это", - заявил Занданшатар на переговорах с российским президентом.

монголия

