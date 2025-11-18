https://1prime.ru/20251118/mosbirzha-864635098.html
Российский рынок акций в начале дня опустился ниже 2500 пунктов
2025-11-18T07:11+0300
2025-11-18T07:11+0300
2025-11-18T08:39+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника умеренно снижается и впервые с 28 октября опустился ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск опускался на 0,62%, до 2495 пунктов. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника умеренно снижается и впервые с 28 октября опустился ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи
с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск опускался на 0,62%, до 2495 пунктов.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.