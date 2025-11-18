Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251118/moshenniki-864656130.html
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников - 18.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников
Потери россиян от телефонного мошенничества, по оценкам Сбербанка, по итогам 2025 года могут вырасти на 15-20% по сравнению прошлым годом, сообщил зампред... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T15:15+0300
2025-11-18T15:15+0300
мошенничество
банки
сбербанк
мошенники
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Потери россиян от телефонного мошенничества, по оценкам Сбербанка, по итогам 2025 года могут вырасти на 15-20% по сравнению прошлым годом, сообщил зампред кредитной организации Станислав Кузнецов. "Мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества", - сказал он. Кузнецов отметил, что в этом году не удалось коренным образом переломить тренд на потери от телефонного мошенничества. "Наша статистика показывает, что не менее 300 миллиардов рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года... Мы очень надеялись, что мы будем эту статистику ломать", - добавил он. В июне в интервью РИА Новости Кузнецов сообщал, что мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, сбербанк, мошенники, россия
Мошенничество, Банки, Сбербанк, МОШЕННИКИ, РОССИЯ
15:15 18.11.2025
 
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников

Сбербанк: потери россиян от телефонных мошенников могут вырасти на 15-20% в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Потери россиян от телефонного мошенничества, по оценкам Сбербанка, по итогам 2025 года могут вырасти на 15-20% по сравнению прошлым годом, сообщил зампред кредитной организации Станислав Кузнецов.
"Мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества", - сказал он.
Кузнецов отметил, что в этом году не удалось коренным образом переломить тренд на потери от телефонного мошенничества.
"Наша статистика показывает, что не менее 300 миллиардов рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года... Мы очень надеялись, что мы будем эту статистику ломать", - добавил он.
В июне в интервью РИА Новости Кузнецов сообщал, что мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей.
 
МошенничествоБанкиСбербанкМОШЕННИКИРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала