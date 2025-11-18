https://1prime.ru/20251118/moshenniki-864656130.html
Сбербанк спрогнозировал рост потерь россиян от телефонных мошенников
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Потери россиян от телефонного мошенничества, по оценкам Сбербанка, по итогам 2025 года могут вырасти на 15-20% по сравнению прошлым годом, сообщил зампред кредитной организации Станислав Кузнецов. "Мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества", - сказал он. Кузнецов отметил, что в этом году не удалось коренным образом переломить тренд на потери от телефонного мошенничества. "Наша статистика показывает, что не менее 300 миллиардов рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года... Мы очень надеялись, что мы будем эту статистику ломать", - добавил он. В июне в интервью РИА Новости Кузнецов сообщал, что мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей.
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Потери россиян от телефонного мошенничества, по оценкам Сбербанка, по итогам 2025 года могут вырасти на 15-20% по сравнению прошлым годом, сообщил зампред кредитной организации Станислав Кузнецов.
"Мы прогнозируем к концу года рост на 15-20% по потерям россиян по направлению телефонного мошенничества", - сказал он.
Кузнецов отметил, что в этом году не удалось коренным образом переломить тренд на потери от телефонного мошенничества.
"Наша статистика показывает, что не менее 300 миллиардов рублей у россиян было потеряно по итогам 2024 года... Мы очень надеялись, что мы будем эту статистику ломать", - добавил он.
В июне в интервью РИА Новости Кузнецов сообщал, что мошенники, по оценкам Сбербанка
, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей.