Главы правительств стран ШОС обсудят в Москве укрепление взаимодействия

2025-11-18T00:17+0300

2025-11-18T00:17+0300

2025-11-18T00:33+0300

МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соберутся в Москве, чтобы обсудить укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в объединении. Заседание Совета глав правительств ШОС проходит в столице России 17-18 ноября под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На встречу приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. По информации пресс-службы кабмина, главы правительств ШОС на заседании в Москве планируют рассмотреть приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия в этом объединении. Накануне Мишустин провел серию двусторонних встреч с руководителями некоторых иностранных делегаций, прибывших в Россию на заседание СГП ШОС. У него состоялись отдельные переговоры с вице-президентом Ирана Мохаммадом-Резой Арефом, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах. ОТ ЭНЕРГЕТИКИ ДО СПОРТА Предстоящее заседание в Москве станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС. Участники намерены обсудить современные тенденции в глобальной экономике, а также вопросы дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного измерений в контексте модернизации объединения, рассказали в аппарате правительства РФ. Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей в объединении. Как ожидается, основное внимание они уделят взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, "зеленой" промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов. Итоги заседания совета планируют отразить в совместном коммюнике. Кроме того, в заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС будет зафиксирована консолидированная позиция членов ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы, отметили ранее в кабмине. Некоторые решения будут касаться финансовых и организационных аспектов, включая бюджет объединения на 2026 год.

