В Москве впервые показали новый плацкартный вагон

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве открывается форум и выставка "Транспорт России". Здесь и представлена новинка. Как пояснили РИА Новости в РЖД, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки "вырастут" на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметров, и на 4 сантиметра в ширину - до 58,5 сантиметров. Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В. В новом плацкартном вагоне будут две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, говорил летом текущего года в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Иван Колесников. "Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. В 2025 году они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.

