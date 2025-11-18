https://1prime.ru/20251118/moskva-864633822.html
В Москве впервые показали новый плацкартный вагон
В Москве впервые показали новый плацкартный вагон - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Москве впервые показали новый плацкартный вагон
Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T07:50+0300
2025-11-18T07:50+0300
2025-11-18T08:27+0300
москва
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
трансмашхолдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864633822.jpg?1763443661
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве открывается форум и выставка "Транспорт России". Здесь и представлена новинка. Как пояснили РИА Новости в РЖД, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки "вырастут" на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметров, и на 4 сантиметра в ширину - до 58,5 сантиметров. Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В. В новом плацкартном вагоне будут две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, говорил летом текущего года в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Иван Колесников. "Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. В 2025 году они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, трансмашхолдинг
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Олег Белозеров, РЖД, Трансмашхолдинг
В Москве впервые показали новый плацкартный вагон
В Москве впервые показали новый плацкартный вагон с более длинными и широкими полками
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве открывается форум и выставка "Транспорт России". Здесь и представлена новинка. Как пояснили РИА Новости в РЖД, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки "вырастут" на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметров, и на 4 сантиметра в ширину - до 58,5 сантиметров.
Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.
В новом плацкартном вагоне будут две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина.
РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, говорил летом текущего года в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Иван Колесников.
"Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. В 2025 году они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.