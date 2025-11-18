https://1prime.ru/20251118/mrot-864654445.html
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T14:26+0300
2025-11-18T14:26+0300
2025-11-18T14:26+0300
экономика
общество
рф
госдума
росстат
мрот
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_0928425ca8383d0cc13f26fb6bbd535c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863327084_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_e0b575fe49677415de6241d33d2bdd7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, госдума, росстат, мрот, россия
Экономика, Общество , РФ, Госдума, Росстат, МРОТ, РОССИЯ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ
ГД приняла в II чтении проект об установлении МРОТ с 2026 г в размере 27 093 руб