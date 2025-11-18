Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
14:26 18.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
 
