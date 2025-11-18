https://1prime.ru/20251118/nalogi-864647807.html

Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок

Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок - 18.11.2025, ПРАЙМ

Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок

Сбербанк подсчитал, что маркетплейсы в России из-за скидок на товары не доплатили в этом году 1,5 триллиона рублей налогов, заявил глава "Сбера" Герман Греф. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T12:27+0300

2025-11-18T12:27+0300

2025-11-18T13:18+0300

экономика

бизнес

банки

герман греф

сбербанк

ozon

маркетплейсы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/53/757605326_0:33:601:371_1920x0_80_0_0_54b47a14a7aeca6153b59f08a9a30813.jpg

МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Сбербанк подсчитал, что маркетплейсы в России из-за скидок на товары не доплатили в этом году 1,5 триллиона рублей налогов, заявил глава "Сбера" Герман Греф. "По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году не доплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Те скидки, которые они дают - это за наш с вами счет", - сказал он. "Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", - добавил Греф. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность". "Уже не будет таких прибылей. И они начнут резко повышать цену, то, что сейчас мы видим, то же, в том числе в Ozon. Мы видим, как он сейчас резко начал повышать комиссии, показывать прибыльность, даже платить дивиденды", - сказал Греф. Он также отметил, что деятельность маркетплейсов пока еще не урегулирована. "Нужно сейчас сосредоточиться на том, чтобы их поместить в нормальное конкурентное пространство. Это задача, которая стоит перед государством, потому что сегодня они вне конкуренции, и в первую очередь налоговой конкуренции", - заявил банкир.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, банки, герман греф, сбербанк, ozon, маркетплейсы, россия