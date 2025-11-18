Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок - 18.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок - 18.11.2025, ПРАЙМ
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок
Сбербанк подсчитал, что маркетплейсы в России из-за скидок на товары не доплатили в этом году 1,5 триллиона рублей налогов, заявил глава "Сбера" Герман Греф. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:27+0300
2025-11-18T13:18+0300
экономика
бизнес
банки
герман греф
сбербанк
ozon
маркетплейсы
россия
МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Сбербанк подсчитал, что маркетплейсы в России из-за скидок на товары не доплатили в этом году 1,5 триллиона рублей налогов, заявил глава "Сбера" Герман Греф. "По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году не доплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Те скидки, которые они дают - это за наш с вами счет", - сказал он. "Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", - добавил Греф. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность". "Уже не будет таких прибылей. И они начнут резко повышать цену, то, что сейчас мы видим, то же, в том числе в Ozon. Мы видим, как он сейчас резко начал повышать комиссии, показывать прибыльность, даже платить дивиденды", - сказал Греф. Он также отметил, что деятельность маркетплейсов пока еще не урегулирована. "Нужно сейчас сосредоточиться на том, чтобы их поместить в нормальное конкурентное пространство. Это задача, которая стоит перед государством, потому что сегодня они вне конкуренции, и в первую очередь налоговой конкуренции", - заявил банкир.
бизнес, банки, герман греф, сбербанк, ozon, маркетплейсы, россия
Экономика, Бизнес, Банки, Герман Греф, Сбербанк, Ozon, маркетплейсы, РОССИЯ
12:27 18.11.2025 (обновлено: 13:18 18.11.2025)
 
Сбербанк подсчитал, сколько налогов маркетплейсы недоплатили из-за скидок

Греф: маркетплейсы в России недоплатили налоги на 1,5 трлн рублей в 2025 году

Сбербанк
Сбербанк
Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Сбербанк подсчитал, что маркетплейсы в России из-за скидок на товары не доплатили в этом году 1,5 триллиона рублей налогов, заявил глава "Сбера" Герман Греф.
"По нашим подсчетам, маркетплейсы в этом году не доплатили налогов на 1,5 триллиона рублей. Те скидки, которые они дают - это за наш с вами счет", - сказал он.
"Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства", - добавил Греф.
По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность".
"Уже не будет таких прибылей. И они начнут резко повышать цену, то, что сейчас мы видим, то же, в том числе в Ozon. Мы видим, как он сейчас резко начал повышать комиссии, показывать прибыльность, даже платить дивиденды", - сказал Греф.
Он также отметил, что деятельность маркетплейсов пока еще не урегулирована. "Нужно сейчас сосредоточиться на том, чтобы их поместить в нормальное конкурентное пространство. Это задача, которая стоит перед государством, потому что сегодня они вне конкуренции, и в первую очередь налоговой конкуренции", - заявил банкир.
 
ЭкономикаБизнесБанкиГерман ГрефСбербанкOzonмаркетплейсыРОССИЯ
 
 
