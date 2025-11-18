Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС - 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС - 18.11.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально... | 18.11.2025, ПРАЙМ
15:42 18.11.2025 (обновлено: 15:49 18.11.2025)
 
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС

Госдума приняла во II чтении законопроект об изменении НДС до 22%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
При этом во втором чтении из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.
Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Таким предпринимателям также предоставляется право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение о применении пониженных ставок, могли его изменить, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5% и 7%. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения, водоотведения.
Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, вводится возможность применять освобождение от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.
Кроме того, от НДС освобождается реализация подакцизных сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов, а также передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
 
Экономика РОССИЯ Госдума Алексей Сазанов НДС налоги
 
 
