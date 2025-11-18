https://1prime.ru/20251118/nds-864657625.html

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС - 18.11.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально... | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T15:42+0300

2025-11-18T15:42+0300

2025-11-18T15:49+0300

экономика

россия

госдума

алексей сазанов

ндс

налоги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Третье чтение запланировано на 20 ноября.В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.При этом во втором чтении из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Таким предпринимателям также предоставляется право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение о применении пониженных ставок, могли его изменить, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5% и 7%. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения, водоотведения.Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, вводится возможность применять освобождение от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.Кроме того, от НДС освобождается реализация подакцизных сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов, а также передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, алексей сазанов, ндс, налоги