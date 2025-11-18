https://1prime.ru/20251118/nikitin-864649323.html

В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Андрей Никитин очень активно работает на посту главы Минтранса, об оценках говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить работу Никитина. "Недавно начал работать, очень активно. Принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России. Задач много стоит", - заключил Песков.

