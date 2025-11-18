Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/nikitin-864649323.html
В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса
В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса
Андрей Никитин очень активно работает на посту главы Минтранса, об оценках говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T12:49+0300
2025-11-18T12:49+0300
россия
рф
дмитрий песков
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860438839_0:19:3021:1718_1920x0_80_0_0_4e671e414ff0b1be253fb0a15d56d97a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Андрей Никитин очень активно работает на посту главы Минтранса, об оценках говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить работу Никитина. "Недавно начал работать, очень активно. Принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России. Задач много стоит", - заключил Песков.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860438839_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e783d231ec9098193b8601c82f92cfeb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий песков, минтранс рф
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Минтранс РФ
12:49 18.11.2025
 
В Кремле отметили активную работу Никитина на посту главы Минтранса

Песков: Никитин очень активно работает на посту главы Минтранса

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин
Министр транспорта РФ Андрей Никитин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Андрей Никитин очень активно работает на посту главы Минтранса, об оценках говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить работу Никитина.
"Недавно начал работать, очень активно. Принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России. Задач много стоит", - заключил Песков.
 
РОССИЯРФДмитрий ПесковМинтранс РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала