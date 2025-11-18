Минтранс готов обсуждать меры поддержки грузовым авиакомпаниям

https://1prime.ru/20251118/nikitin-864666575.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минтранс готов обсуждать меры поддержки российским грузовым авиакомпаниям, если увидит, что они сталкиваются с проблемами, заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Транспорт России". "Мы считаем, что надо в каждом случае детально разбираться. Обращение грузовых авиакомпаний поступило не так давно, если мы увидим, что есть какие-то проблемы, будем обсуждать меры поддержки", - ответил министр на вопрос о поддержке грузовых авиакомпаний, испытывающих трудности из-за последствий санкций.
