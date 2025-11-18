https://1prime.ru/20251118/nikitin-864668425.html
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год - 18.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T18:35+0300
2025-11-18T18:35+0300
2025-11-18T18:35+0300
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_52dd7b50f9564e193d5f4ce2300b9336.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". "Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год. Как сообщил Никитин, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.
https://1prime.ru/20251118/nikitin-864666575.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861316613_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_98bec28bfbb987a06c0b52eb5fa5c784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
Минтранс ожидает пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 г на уровне 2025 г или выше
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".
"Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год.
Как сообщил Никитин, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.
Минтранс готов обсуждать меры поддержки грузовым авиакомпаниям