Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год

2025-11-18T18:35+0300

2025-11-18T18:35+0300

2025-11-18T18:35+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". "Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год. Как сообщил Никитин, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.

