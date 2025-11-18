Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год - 18.11.2025
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год - 18.11.2025, ПРАЙМ
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". "Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год. Как сообщил Никитин, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".
"Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год.
Как сообщил Никитин, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.
