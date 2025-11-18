Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/ofz-864656834.html
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям - 18.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям
Минфин РФ видит интерес инвесторов к юаневым гособлигациям, будет выпускать бумаги со сроками от 3 до 7 лет и с правом инвестора выбирать погашение в рублях или | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T15:21+0300
2025-11-18T15:21+0300
экономика
рынок
финансы
россия
рф
антон силуанов
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/35/833333545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb61d0d72077e2ac9e96c9cdf10c8674.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ видит интерес инвесторов к юаневым гособлигациям, будет выпускать бумаги со сроками от 3 до 7 лет и с правом инвестора выбирать погашение в рублях или в юанях, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин России на минувшей неделе сообщил о планах впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях. Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года. "Мы встречались с инвесторами, видим заинтересованность в такого рода инструментах. Во всяком случае это такая новация, которая, я думаю, для отдельных инвесторов будет представлять интерес", - ответил Силуанов на вопрос, какую активность Минфин ждет от рынка в свете планируемого размещения юаневых ОФЗ. "Будем выпускать бумаги от 3 до 7 лет, причем с правом инвестора выбирать, в чем погашать эти бумаги - в рублях или в юанях. Во всяком случае, интересная бумага, мы давно не выпускали валютных облигаций, поэтому юаневые облигации, я думаю, будут представлять интерес для участников", - добавил глава Минфина.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/35/833333545_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d5a172b8657f4bd8b1cb26b89b4864b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, рф, антон силуанов, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин РФ
15:21 18.11.2025
 
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям

Силуанов: Минфин видит интерес инвесторов к юаневым ОФЗ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОФЗ
ОФЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
ОФЗ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ видит интерес инвесторов к юаневым гособлигациям, будет выпускать бумаги со сроками от 3 до 7 лет и с правом инвестора выбирать погашение в рублях или в юанях, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России на минувшей неделе сообщил о планах впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях. Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года.
"Мы встречались с инвесторами, видим заинтересованность в такого рода инструментах. Во всяком случае это такая новация, которая, я думаю, для отдельных инвесторов будет представлять интерес", - ответил Силуанов на вопрос, какую активность Минфин ждет от рынка в свете планируемого размещения юаневых ОФЗ.
"Будем выпускать бумаги от 3 до 7 лет, причем с правом инвестора выбирать, в чем погашать эти бумаги - в рублях или в юанях. Во всяком случае, интересная бумага, мы давно не выпускали валютных облигаций, поэтому юаневые облигации, я думаю, будут представлять интерес для участников", - добавил глава Минфина.
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала