Силуанов рассказал об интересе инвесторов к юаневым гособлигациям

2025-11-18T15:21+0300

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ видит интерес инвесторов к юаневым гособлигациям, будет выпускать бумаги со сроками от 3 до 7 лет и с правом инвестора выбирать погашение в рублях или в юанях, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин России на минувшей неделе сообщил о планах впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях. Инвесторам будут предложены два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней. Объемы эмиссии и ставки купонного дохода будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года. "Мы встречались с инвесторами, видим заинтересованность в такого рода инструментах. Во всяком случае это такая новация, которая, я думаю, для отдельных инвесторов будет представлять интерес", - ответил Силуанов на вопрос, какую активность Минфин ждет от рынка в свете планируемого размещения юаневых ОФЗ. "Будем выпускать бумаги от 3 до 7 лет, причем с правом инвестора выбирать, в чем погашать эти бумаги - в рублях или в юанях. Во всяком случае, интересная бумага, мы давно не выпускали валютных облигаций, поэтому юаневые облигации, я думаю, будут представлять интерес для участников", - добавил глава Минфина.

