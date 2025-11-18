https://1prime.ru/20251118/peredacha-864663463.html

На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Французские истребители Rafale не окажут значительного влияния на изменение баланса сил в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine."Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной", — говорится в материале.Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, этот документ, рассчитанный на десять лет, предусмотрел не только поставки истребителей Rafale, но также современных систем ПВО, включая новую модификацию SAMP/T, которая пока проходит этап разработки. Декларация также охватывает отправку радиолокационных комплексов и беспилотных аппаратов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

