На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
Французские истребители Rafale не окажут значительного влияния на изменение баланса сил в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:19+0300
2025-11-18T17:19+0300
мировая экономика
украина
запад
франция
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847723025_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_2646fb66acf51e9f645023d33b47f313.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Французские истребители Rafale не окажут значительного влияния на изменение баланса сил в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine."Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной", — говорится в материале.Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, этот документ, рассчитанный на десять лет, предусмотрел не только поставки истребителей Rafale, но также современных систем ПВО, включая новую модификацию SAMP/T, которая пока проходит этап разработки. Декларация также охватывает отправку радиолокационных комплексов и беспилотных аппаратов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
запад
франция
мировая экономика, украина, запад, франция, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД
17:19 18.11.2025
 
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

MWM: передача Украине французских истребителей Rafale не изменит ситуацию на поле боя

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Французские истребители Rafale не окажут значительного влияния на изменение баланса сил в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine.
"Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной", — говорится в материале.
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, этот документ, рассчитанный на десять лет, предусмотрел не только поставки истребителей Rafale, но также современных систем ПВО, включая новую модификацию SAMP/T, которая пока проходит этап разработки. Декларация также охватывает отправку радиолокационных комплексов и беспилотных аппаратов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Встреча Макрона и Зеленского вызвала переполох во Франции
Вчера, 17:22
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД
 
 
