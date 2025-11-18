Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода
ЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода
экономика
банки
финансы
эльвира набиуллина
россия
МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Банки в России блокируют перевод в случае, если он осуществляется на счет дроппера - подставного лица, через которое обналичивают украденные деньги, а приостанавливают в случае подозрительности операции для выяснения ситуации, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Я хочу предложить аккуратнее относится к этому термину. Блокировка - это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидроперской базе. Вот тогда эти средства блокируются. В противном случае, речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов: либо подозрения в мошенничестве, либо подозрения в каких-то там даже нелегальных операциях", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента". "Мы сейчас смотрим в первую очередь за тем, чтобы коммуникация и разрешение этой проблемы улучшалась на уровне банка, потому что банк это первая линия, на которой по сути происходит и ограничение операции, и снятие ограничений", - добавил Мамута. Он также отметил, что сейчас Банк России видит, что улучшение коммуникации именно со стороны банка приводит к снижению жалоб. "То есть люди понимают, что произошло, а дальше либо надо прийти в офис банка, … либо дополнительно подтвердить операцию. Все зависит от конкретной ситуации", - уточнил он. Ранее во вторник глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
банки, финансы, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ
13:35 18.11.2025
 
ЦБ объяснил разницу между блокировкой и приостановкой перевода

МОСКВА, 18 ноя- ПРАЙМ. Банки в России блокируют перевод в случае, если он осуществляется на счет дроппера - подставного лица, через которое обналичивают украденные деньги, а приостанавливают в случае подозрительности операции для выяснения ситуации, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Я хочу предложить аккуратнее относится к этому термину. Блокировка - это только перевод в пользу лица, сведения о котором содержатся в нашей антидроперской базе. Вот тогда эти средства блокируются. В противном случае, речь идет о приостановке операции для выяснения каких-то нюансов: либо подозрения в мошенничестве, либо подозрения в каких-то там даже нелегальных операциях", - сказал он в кулуарах конференции Банка России "Фокус на клиента".
"Мы сейчас смотрим в первую очередь за тем, чтобы коммуникация и разрешение этой проблемы улучшалась на уровне банка, потому что банк это первая линия, на которой по сути происходит и ограничение операции, и снятие ограничений", - добавил Мамута.
Он также отметил, что сейчас Банк России видит, что улучшение коммуникации именно со стороны банка приводит к снижению жалоб. "То есть люди понимают, что произошло, а дальше либо надо прийти в офис банка, … либо дополнительно подтвердить операцию. Все зависит от конкретной ситуации", - уточнил он.
Ранее во вторник глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством.
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
21 октября, 11:08
21 октября, 11:08
 
