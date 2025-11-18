https://1prime.ru/20251118/podderzhka-864675699.html

На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Изменение курса правительства Чехии после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung."Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет серьезный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", - говорится в статье.В публикации говорится, что новая власть Чехии намерена порвать с прозападным политическим курсом и с политикой поддержки Украины. Из-за этого на Украине растет обеспокоенность тем, что Чехия может стать источником нестабильности или даже новым участником антиукраинского блока Виктора Орбана.Прошедшие 3–4 октября выборы в парламент Чехии выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), его возглавляет экс-премьер Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200. После выборов лидер движения провел переговоры о создании правящей коалиции с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия"), получившим 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившим 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая коалиция располагает 108 мандатами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, так как напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

