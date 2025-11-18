Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине - 18.11.2025
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине - 18.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине
Изменение курса правительства Чехии после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T22:46+0300
2025-11-18T22:46+0300
украина
чехия
киев
сергей лавров
мид рф
нато
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Изменение курса правительства Чехии после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung."Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет серьезный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", - говорится в статье.В публикации говорится, что новая власть Чехии намерена порвать с прозападным политическим курсом и с политикой поддержки Украины. Из-за этого на Украине растет обеспокоенность тем, что Чехия может стать источником нестабильности или даже новым участником антиукраинского блока Виктора Орбана.Прошедшие 3–4 октября выборы в парламент Чехии выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), его возглавляет экс-премьер Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200. После выборов лидер движения провел переговоры о создании правящей коалиции с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия"), получившим 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившим 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая коалиция располагает 108 мандатами.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, так как напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
чехия
киев
украина, чехия, киев, сергей лавров, мид рф, нато, виктор орбан
УКРАИНА, ЧЕХИЯ, Киев, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО, Виктор Орбан
22:46 18.11.2025
 
На Западе рассказали о серьезном ударе Чехии по Украине

BZ: правительство Андрея Бабиша может ослабить европейскую поддержку Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Изменение курса правительства Чехии после победы Андрея Бабиша может подорвать западную помощь Киеву, пишет Berliner Zeitung.
"Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет серьезный удар. И это происходит в то время, когда Киев подвергается атакам беспилотников и усиливается давление России на Донбассе и юге страны", - говорится в статье.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
В ЕС потребовали объяснений от Зеленского после коррупционного скандала
22:35
В публикации говорится, что новая власть Чехии намерена порвать с прозападным политическим курсом и с политикой поддержки Украины. Из-за этого на Украине растет обеспокоенность тем, что Чехия может стать источником нестабильности или даже новым участником антиукраинского блока Виктора Орбана.
Прошедшие 3–4 октября выборы в парламент Чехии выиграло движение ANO ("Акция недовольных граждан"), его возглавляет экс-премьер Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200. После выборов лидер движения провел переговоры о создании правящей коалиции с движениями SPD ("Свобода и прямая демократия"), получившим 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившим 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая коалиция располагает 108 мандатами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, так как напрямую вовлекают НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Австрийский евродепутат призвал ветировать план ЕС по российским активам
22:07
 
УКРАИНА ЧЕХИЯ Киев Сергей Лавров МИД РФ НАТО Виктор Орбан
 
 
