https://1prime.ru/20251118/poezda-864641382.html
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда - 18.11.2025, ПРАЙМ
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда
Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T10:34+0300
2025-11-18T10:34+0300
2025-11-18T10:34+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
ярославская область
ярославль
https://cdnn.1prime.ru/img/83522/15/835221595_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_6437465a5a4368a3d6f2bc427cb2c81d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога. "Восемнадцатого ноября 2025 года в 6 часов 45 минут на станции Беклемишево Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда", - сообщила СЖД в своем Telegram-канале.У поезда № 41 Воркута - Москва задержка составила более чем 1,5 часа; у №129 Архангельск - Москва - более часа; у №21 Лабытнанги - Москва более получаса; №101 Ярославль - Москва задержался на срок менее получаса. "Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов", - говорится в сообщении.
москва
ярославская область
ярославль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83522/15/835221595_62:0:963:676_1920x0_80_0_0_a48c85fe32af488e013134d4b0919303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, ярославская область, ярославль
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Ярославская область, ЯРОСЛАВЛЬ
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда из-за остановки товарняка