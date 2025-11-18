Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда - 18.11.2025
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога. &quot;Восемнадцатого ноября 2025 года в 6 часов 45 минут на станции Беклемишево Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда&quot;, - сообщила СЖД в своем Telegram-канале.У поезда № 41 Воркута - Москва задержка составила более чем 1,5 часа; у №129 Архангельск - Москва - более часа; у №21 Лабытнанги - Москва более получаса; №101 Ярославль - Москва задержался на срок менее получаса. "Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов", - говорится в сообщении.
10:34 18.11.2025
 
В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда

В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда из-за остановки товарняка

Ярославская область
Ярославская область
Ярославская область. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога.

"Восемнадцатого ноября 2025 года в 6 часов 45 минут на станции Беклемишево Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда", - сообщила СЖД в своем Telegram-канале.

У поезда № 41 Воркута - Москва задержка составила более чем 1,5 часа; у №129 Архангельск - Москва - более часа; у №21 Лабытнанги - Москва более получаса; №101 Ярославль - Москва задержался на срок менее получаса.
"Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов", - говорится в сообщении.
 
