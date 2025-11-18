https://1prime.ru/20251118/poezda-864641382.html

В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда

В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда - 18.11.2025, ПРАЙМ

В Ярославской области задержали четыре пассажирских поезда

Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T10:34+0300

2025-11-18T10:34+0300

2025-11-18T10:34+0300

происшествия

бизнес

россия

москва

ярославская область

ярославль

https://cdnn.1prime.ru/img/83522/15/835221595_0:51:1024:627_1920x0_80_0_0_6437465a5a4368a3d6f2bc427cb2c81d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Четыре пассажирских поезда задержаны в Ярославской области из-за вынужденной остановки грузового поезда, сообщила Северная железная дорога. "Восемнадцатого ноября 2025 года в 6 часов 45 минут на станции Беклемишево Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд, ему оказана помощь вспомогательным локомотивом. В связи с этим были задержаны пассажирские поезда", - сообщила СЖД в своем Telegram-канале.У поезда № 41 Воркута - Москва задержка составила более чем 1,5 часа; у №129 Архангельск - Москва - более часа; у №21 Лабытнанги - Москва более получаса; №101 Ярославль - Москва задержался на срок менее получаса. "Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов", - говорится в сообщении.

москва

ярославская область

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ярославская область, ярославль