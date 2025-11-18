https://1prime.ru/20251118/polsha-864676322.html
Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины
Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что польские власти могли способствовать побегу украинского бизнесмена Тимура Миндича из страны, передает Facebook*."Если Польша открыла <...> коридор для человека, бежавшего с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, т.е. с Украины, то речь идет уже о соучастии", — написал политик.Миллер уточнил, что 10 ноября Миндич находился в Варшаве, остановился в отеле Raffles European, посетил синагогу Хабад-Любавич и вечером вылетел через аэропорт Шопена, предположительно чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив. По словам экс-премьера, он проходил обычную регистрацию, так как Украина официально не требовала его задержания, поэтому Миндич считался обычным пассажиром.НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли из Украины.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
