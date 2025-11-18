https://1prime.ru/20251118/polsha-864676322.html

Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины

Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины - 18.11.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер Польши раскрыл детали побега Миндича с Украины

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что польские власти могли способствовать побегу украинского бизнесмена Тимура Миндича из страны, передает Facebook*. | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T23:03+0300

2025-11-18T23:03+0300

2025-11-18T23:03+0300

в мире

польша

украина

facebook

энергоатом

набу

тель-авив

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что польские власти могли способствовать побегу украинского бизнесмена Тимура Миндича из страны, передает Facebook*."Если Польша открыла <...> коридор для человека, бежавшего с места совершения крупнейшего коррупционного преступления, т.е. с Украины, то речь идет уже о соучастии", — написал политик.Миллер уточнил, что 10 ноября Миндич находился в Варшаве, остановился в отеле Raffles European, посетил синагогу Хабад-Любавич и вечером вылетел через аэропорт Шопена, предположительно чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив. По словам экс-премьера, он проходил обычную регистрацию, так как Украина официально не требовала его задержания, поэтому Миндич считался обычным пассажиром.НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя заранее вывезли из Украины.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20251118/skandal-864676146.html

https://1prime.ru/20251118/evrosoyuz-864675412.html

польша

украина

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, польша, украина, facebook, энергоатом, набу, тель-авив