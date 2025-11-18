https://1prime.ru/20251118/preduprezhdenie-864664610.html

"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому

"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому - 18.11.2025, ПРАЙМ

"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому

Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, находятся под угрозой краха, написал в статье для журнала Valeurs... | 18.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, находятся под угрозой краха, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль."Силы Украины истощены в противостоянии с Россией <...>. Тем временем НАТО с трудом удается скрывать растущие разногласия внутри альянса. На фоне коррупционных скандалов и самоустранения США перспективы Киева принимают опасный оборот", — отметил он.Автор подчеркивает, что продвижение российской армии в зоне боевых действий, трудности с поставками вооружения с Запада, а также внутренние проблемы, включая скандал вокруг "дела Миндича", ухудшают будущее Украины, подвергая угрозе как оборонительный фронт, так и стабильность украинского руководства.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.

