Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251118/preduprezhdenie-864664610.html
"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому
"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому - 18.11.2025, ПРАЙМ
"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому
Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, находятся под угрозой краха, написал в статье для журнала Valeurs... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T17:36+0300
2025-11-18T17:36+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
франция
владимир зеленский
набу
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, находятся под угрозой краха, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль."Силы Украины истощены в противостоянии с Россией &lt;...&gt;. Тем временем НАТО с трудом удается скрывать растущие разногласия внутри альянса. На фоне коррупционных скандалов и самоустранения США перспективы Киева принимают опасный оборот", — отметил он.Автор подчеркивает, что продвижение российской армии в зоне боевых действий, трудности с поставками вооружения с Запада, а также внутренние проблемы, включая скандал вокруг "дела Миндича", ухудшают будущее Украины, подвергая угрозе как оборонительный фронт, так и стабильность украинского руководства.10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251112/nabu-864483817.html
https://1prime.ru/20251118/zelenskiy-864632793.html
украина
киев
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, киев, франция, владимир зеленский, набу, всу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, НАБУ, ВСУ
17:36 18.11.2025
 
"Опасный оборот". Во Франции выступили с предупреждением Зеленскому

Экономист Валль: украинская оборона и киевский режим могут пасть одновременно в любой миг

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Линия обороны ВСУ и режим Владимира Зеленского, ослабленный коррупционными скандалами, находятся под угрозой краха, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
"Силы Украины истощены в противостоянии с Россией <...>. Тем временем НАТО с трудом удается скрывать растущие разногласия внутри альянса. На фоне коррупционных скандалов и самоустранения США перспективы Киева принимают опасный оборот", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
"Рычаг давления". На Западе предупредили Зеленского после скандала с НАБУ
12 ноября, 23:23
Автор подчеркивает, что продвижение российской армии в зоне боевых действий, трудности с поставками вооружения с Запада, а также внутренние проблемы, включая скандал вокруг "дела Миндича", ухудшают будущее Украины, подвергая угрозе как оборонительный фронт, так и стабильность украинского руководства.
10 ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, сумма которой пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Также, по информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" президента Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
"Очень позорно": в Раде жестко отчитали Зеленского
06:59
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАКиевФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийНАБУВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала