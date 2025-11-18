СМИ: ориентировочной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

https://1prime.ru/20251118/putin-864629091.html
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. "По словам источника РБК в администрации президента, а также собеседника, близкого к Кремлю, поручений по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию и ориентировочной даты пока нет, в этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит", - сообщает издание. О том, что решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сообщал в начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что оглашение послания зависит от решения самого главы государства.
