СМИ: ориентировочной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет
СМИ: ориентировочной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет
Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T01:54+0300
2025-11-18T02:29+0300
экономика
общество
рф
владимир путин
дмитрий песков
федеральное собрание
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. "По словам источника РБК в администрации президента, а также собеседника, близкого к Кремлю, поручений по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию и ориентировочной даты пока нет, в этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит", - сообщает издание. О том, что решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сообщал в начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что оглашение послания зависит от решения самого главы государства.
рф
ru-RU
общество, рф, владимир путин, дмитрий песков, федеральное собрание
Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Федеральное собрание
01:54 18.11.2025 (обновлено: 02:29 18.11.2025)
 
СМИ: ориентировочной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

РБК: ориентировочной даты послания Путина Федеральному собранию пока нет

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Ориентировочной даты послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, предположительно, в этом году оно может не состояться, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
"По словам источника РБК в администрации президента, а также собеседника, близкого к Кремлю, поручений по подготовке ежегодного послания президента Федеральному собранию и ориентировочной даты пока нет, в этом году, скорее всего, его уже ждать не стоит", - сообщает издание.
О том, что решения по посланию президента РФ в 2025 году пока нет, сообщал в начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что оглашение послания зависит от решения самого главы государства.
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир ПутинДмитрий ПесковФедеральное собрание
 
 
