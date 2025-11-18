https://1prime.ru/20251118/putin-864631790.html

Раскрыта судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин в 2010 году

18.11.2025

МОСКВА, 18 ноября — ПРАЙМ. Lada Kalina, на которой Владимир Путин в 2010 году совершал поездку по трассе Хабаровск — Чита, была выкуплена дорожными службами и стала символом высокого качества российских дорог. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью для kp.ru. "Она (Lada Kalina. — Прим. Ред.) ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства", — заявил Никитин. Министр отметил, что развитие транспортной сети продолжает оставаться ключевой задачей транспортной политики страны. Помимо этого, уделяется особое внимание развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке. "Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока. Там появились даже частные железные дороги", — добавил Никитин. В 2024 году руководитель Росавтодора Роман Новиков сообщил, что знаменитый желтый автомобиль Lada Kalina, на котором президент Владимир Путин ехал в 2010 году по трассе "Амур", использовали в церемонии открытия нового участка дороги "Сибирь".

